Hải Phòng vinh dự và tự hào

Dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, lãnh đạo TP. Hải Phòng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố và đông đảo nhân dân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, cách đây tròn 80 năm, ngày 20.11.1946, quân và dân Hải Phòng đã anh dũng đứng lên, mở đầu cuộc kháng chiến ở miền Bắc chống thực dân Pháp xâm lược.

Từ những ngày đầu chiến đấu bảo vệ thành phố Cảng đến việc giữ vững các tuyến giao thông chiến lược, mở đường Hồ Chí Minh trên biển, chi viện cho tiền tuyến miền Nam, các thế hệ lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Phòng đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, tinh thần mưu trí, dũng cảm, sáng tạo.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại sự kiện

Truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” được hun đúc qua những năm tháng gian khổ, trở thành niềm tự hào và nguồn sức mạnh tinh thần của lực lượng vũ trang thành phố.

Đánh giá những thành tích trong thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch nước ghi nhận lực lượng vũ trang Hải Phòng đã chủ động tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Phó Chủ tịch nước cũng biểu dương vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng vũ trang trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Riêng trong ứng phó và khắc phục hậu quả bão Yagi năm 2024, lực lượng đã phối hợp sơ tán trên 28.000 người đến nơi an toàn, huy động trên 12.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng lực lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai cho lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng

Theo Phó Chủ tịch nước, việc Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai đối với TP. Hải Phòng là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến, thành tích đặc biệt xuất sắc, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của lực lượng vũ trang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hải Phòng.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai cho lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng lực lượng vũ trang thành phố; đồng thời bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Hải Phòng sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí Thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu xúc động chia sẻ, trong không khí trang trọng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang thành phố và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Lê Ngọc Châu đọc diễn văn kỷ niệm

Đây là sự kiện chính trị - lịch sử có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc; là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống hào hùng; thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, tổ chức và rèn luyện các lực lượng vũ trang nhân dân; tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; các thương binh, bệnh binh; các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng chí, đồng bào đã cống hiến tuổi thanh xuân, mồ hôi, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Toàn cảnh chương trình

Xứ Đông xưa - thành phố Hải Phòng ngày nay là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Hải Phòng luôn là tiền đồn chống giặc ngoại xâm, viết nên những bản hùng ca trường tồn cùng non sông đất nước. Trong thời đại Hồ Chí Minh, truyền thống ấy lại càng được phát huy cao độ, tiếp tục khẳng định Hải Phòng có vị trí trọng yếu về kinh tế, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Các lực lượng vũ trang tham gia diễu hành

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về định hướng xây dựng thành phố Hải Phòng, đó là: “Đến năm 2030 Hải Phòng cần định hình cấu trúc không gian kinh tế biển hiện đại, trong đó hệ thống cảng biển và mạng lưới logistics giữ vai trò trung tâm. Đến năm 2045 Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp dịch vụ hiện đại tầm châu Á, là trung tâm kinh tế biển, logistic, năng lượng sạch và khoa học công nghệ biển của đất nước; đô thị biển xanh, thông minh, đáng sống, hội tụ tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Thời gian sau đó, thành phố cần hướng tới một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương, logistics và kinh tế biển của khu vực Đông Á”.

Lễ kỷ niệm có sự tham gia của gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai không phải là điểm dừng của hành trình vẻ vang, mà là một dấu mốc mới; đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với mỗi cấp ủy, người chỉ huy và từng cán bộ, chiến sĩ trong giữ gìn danh dự, phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Đoàn xe đặc chủng tham gia diễu hành

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tin tưởng lực lượng vũ trang Hải Phòng sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ thành phố; góp phần xây dựng Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Diễu hành quần chúng với sự tham gia của hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các lực lượng khác

Sau phần lễ kỷ niệm và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai, chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng được tổ chức với sự tham gia của gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ và đại diện các tầng lớp nhân dân.

Các khối tham gia diễu hành

Chương trình có sự tham gia của các khối thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, Công an thành phố, Cảnh sát biển, Hải quân, lực lượng phòng không và các đơn vị liên quan. Bên cạnh đó là các khối diễu hành quần chúng đại diện cho cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ, giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao và nông dân.