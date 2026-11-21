Lễ Khai mạc Giải Bóng chuyền Đoàn kết Công - Nông - Binh tỉnh Điện Biên mở rộng lần thứ 41.

Giải đấu do 5 đơn vị gồm: Hội Nông dân tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức. Năm nay, giải thu hút hơn 150 vận động viên thuộc 13 đội bóng chuyền nam, nữ tham gia tranh tài ở 3 nội dung: Đội nam khối sở, ngành, xã, phường; đội nữ khối sở, ngành, xã, phường và đội nam nông thôn.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại lễ khai mạc giải.

Giải diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 19 - 22/11), với tổng số 22 trận đấu. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để xác định thứ hạng. Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ thi đấu được Ban Tổ chức triển khai chu đáo, bảo đảm các trận đấu diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia Giải.

Giải Bóng chuyền Đoàn kết Công - Nông - Binh là hoạt động thể thao truyền thống được duy trì tổ chức hằng năm, góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết Công - Nông - Binh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đây cũng là dịp để các vận động viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng thi đấu môn bóng chuyền; tạo khí thế thi đua, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trận đấu giữa đội Sở Giáo dục và Đào tạo và đội Trung đoàn cảnh sát cơ động số 2.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào tranh tài với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao. Những pha phối hợp tấn công, phòng thủ và tình huống tranh chấp bóng quyết liệt cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã tạo nên không khí hào hứng trên sân đấu.