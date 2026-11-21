Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự lễ khai giảng.

Sáng 21/11 Trường Chính trị Trần Phú tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cấp ủy cấp xã năm 2026 (lớp thứ hai). Tham dự có đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 68 học viên là phó bí thư thường trực đảng ủy các xã, phường trong toàn tỉnh.

Đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, chủ trương của Đảng chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được tổ chức thực hiện hiệu quả từ cơ sở. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ cấp xã phải không ngừng nâng cao năng lực, trách nhiệm và bản lĩnh trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí phó bí thư thường trực đảng ủy xã, phường xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; tăng cường kiểm tra, giám sát; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên; đồng thời, phải sâu sát cơ sở, gần dân, chủ động đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, cần đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số vào công tác Đảng và quản lý, điều hành; lấy hiệu quả thực tiễn ở cơ sở và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo chất lượng lãnh đạo. Cùng đó, thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế làm việc, phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, giữ vững kỷ cương, tạo sự thống nhất trong cấp ủy và hệ thống chính trị cơ sở.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai giảng.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Lớp bồi dưỡng lần này không chỉ cập nhật kiến thức, mà quan trọng hơn là thống nhất nhận thức, bổ sung phương pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, bảo đảm sự chỉ đạo của Đảng thông suốt, hiệu quả ngay từ cơ sở. Đề nghị đội ngũ giảng viên tổ chức lớp học nghiêm túc, chất lượng, dành nhiều thời gian cho thực hành, thảo luận, xử lý các tình huống thực tế gắn với đặc thù từng địa bàn; kịp thời cập nhật những nội dung mới về chuyển đổi số và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sát với thực tiễn Hà Tĩnh.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác tại địa phương.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Phan Duy Vĩnh quán triệt một số nội dung tại lễ khai giảng.

Theo kế hoạch, trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được quán triệt các chuyên đề gồm: Kỹ năng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp xã; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp xã; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và những vấn đề đặt ra đối với cấp ủy cấp xã; kỹ năng huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.