Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 21/11, với 488/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Quang cảnh phiên họp sáng 21/11.

Về giá điện, Luật mới sửa đổi, bổ sung một số quy định tại khoản 3 Điều 50 liên quan đến thẩm quyền xây dựng, quyết định và thực hiện cơ chế giá điện.

Theo đó, Chính phủ quy định cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân; cơ chế tài chính phù hợp với lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện.

Bộ Công Thương có trách nhiệm xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng quy định các nội dung thuộc thẩm quyền; trình Thủ tướng quyết định lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện và lộ trình cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Lộ trình cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện bao gồm việc áp dụng giá bán lẻ điện nhiều thành phần, trong đó có tối thiểu 2 thành phần như giá công suất, giá điện năng, giá cố định, giá biến đổi hoặc thành phần giá khác (nếu có) được áp dụng cho các nhóm khách hàng khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Luật quy định Bộ Công Thương trình Thủ tướng lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện theo giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường cho nhóm khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Ngoài ra, Bộ Công Thương có trách nhiệm trình Thủ tướng quyết định giá bán điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo thuộc khu vực chưa nối lưới điện quốc gia, phù hợp với cấp độ thị trường điện cạnh tranh.

Luật cũng quy định, căn cứ cấp độ thị trường điện cạnh tranh và lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá bán buôn điện; phương pháp lập và trình tự, thủ tục phê duyệt khung giá bán buôn điện; ban hành khung giá bán buôn điện và giá bán buôn điện.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc thực hiện giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán buôn điện; ban hành biểu giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện.

Một nội dung đáng chú ý khác của Luật Điện lực sửa đổi là quy định về nguyên tắc điều chỉnh giá bán lẻ điện tại Điều 52.

Theo đó, giá bán lẻ điện được phản ánh và điều chỉnh kịp thời theo biến động thực tế của các thông số đầu vào, bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ.

Việc điều chỉnh giá điện bao gồm phân bổ các chi phí chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân, với mức lợi nhuận hợp lý để bảo toàn, phát triển vốn kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và cấp độ thị trường điện cạnh tranh.

Đáng chú ý, Luật quy định các chi phí chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân phải được kiểm toán độc lập.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực có hiệu lực từ ngày 1/6/2027, trừ một số quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.