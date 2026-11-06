Đón đầu mùa lễ hội

Sẵn sàng đón khách

Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan-Linh thiêng vùng đất lửa” dự kiến diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và quảng bá du lịch. Điểm nhấn là chương trình khai mạc, lễ hội khinh khí cầu quốc tế cùng các hoạt động giới thiệu văn hóa, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Tại khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng, nơi có thế mạnh về du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên, các cơ sở lưu trú chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm để thu hút khách trong mùa thấp điểm. Tại Phong Nha Farmstay và Victory Road Villas, bên cạnh dịch vụ lưu trú, ăn uống, các sản phẩm kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm văn hóa, lịch sử và khám phá thiên nhiên đang được quan tâm phát triển.

Bà Lê Thị Bích, Giám đốc Công ty TNHH Le Mitchell, chia sẻ: “Với 17 năm hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Phong Nha, chúng tôi luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, nhất là trong mùa thấp điểm. Hướng đến Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, các cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng lưu trú, dịch vụ ăn uống và tăng cường liên kết với các đơn vị lữ hành. Bên cạnh du lịch hang động, chúng tôi đang phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa, lịch sử, kết nối Phong Nha với Khe Sanh và tuyến đường Trường Sơn. Qua đó, góp phần thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương”.

Việc đa dạng hóa các điểm đến, góp phần tăng sức hấp dẫn cho du lịch Quảng Trị - Ảnh: M.H

Không chỉ tại Phong Nha, các hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ dự kiến được tổ chức ở nhiều địa phương, qua đó mở thêm cơ hội thu hút khách cho các cơ sở lưu trú. Trong đó, lễ hội khinh khí cầu quốc tế với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình” dự kiến diễn ra tại khu vực Thành Cổ Quảng Trị và Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, mang đến trải nghiệm mới gắn với những địa danh lịch sử, văn hóa.

Bà Phan Thị Hường, đại diện Nhà khách Thành Cổ Quảng Trị, chia sẻ: “Hiện nay, lượng khách liên hệ đặt phòng dịp cuối tháng 11 có chuyển biến tích cực, nhất là trong thời gian dự kiến diễn ra Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị. Nhà khách đã sẵn sàng các điều kiện phục vụ, đồng thời cam kết niêm yết giá công khai, không tăng giá dịp lễ hội. Chúng tôi kỳ vọng lễ hội khinh khí cầu sẽ thu hút thêm du khách đến tham quan Thành Cổ Quảng Trị, góp phần thúc đẩy hoạt động lưu trú, dịch vụ tại địa phương”.

Đa dạng trải nghiệm

Cùng với dịch vụ lưu trú, hoạt động lữ hành giữ vai trò kết nối các điểm đến, đưa du khách tiếp cận những sản phẩm mới. Với lợi thế về thiên nhiên, di sản văn hóa và lịch sử, Quảng Trị có điều kiện phát triển các hành trình kết hợp nhiều loại hình du lịch.

Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Đặng Anh là một trong những đơn vị lữ hành tại Quảng Trị đang khai thác tốt các chương trình tham quan kết nối nhiều điểm đến trong tỉnh. Tiêu biểu là hành trình Đồng Hới-Địa đạo Vịnh Mốc-Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9-Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn-Thành Cổ Quảng Trị; tuyến Đồng Hới-Khe Sanh-làng Tà Ri-đỉnh Cu Vơ-sân bay Tà Cơn-đèo Sa Mù.

Từ những sản phẩm hiện có, chuỗi hoạt động lễ hội cuối tháng 11 tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp điều chỉnh lịch trình, kết hợp tham quan với các hoạt động trải nghiệm tại sự kiện. Việc liên kết giữa đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú và các đơn vị cung cấp dịch vụ góp phần làm phong phú hành trình, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Bà Dương Thị Minh Châu, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Đặng Anh, cho biết: “Quảng Trị có nhiều lợi thế để phát triển các hành trình kết hợp du lịch lịch sử, văn hóa và khám phá thiên nhiên. Tuần Văn hóa-Du lịch là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, kết nối các điểm đến và mở rộng hợp tác với cơ sở lưu trú, dịch vụ. Chúng tôi sẽ cập nhật kịp thời để chủ động xây dựng lịch trình, đưa du khách đến tham quan, trải nghiệm”.

Từ đầu năm đến nay, Quảng Trị ước đón gần 9,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 16,36% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 451.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 11.262 tỉ đồng. Những kết quả này tạo nền tảng để ngành du lịch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, kích cầu và phát triển sản phẩm, hướng tới Năm Du lịch quốc gia-Quảng Trị 2027.

Ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: “Bên cạnh việc tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương, các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị còn là dịp quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đến với du khách. Cùng với đó, việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các đơn vị dịch vụ sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo động lực thúc đẩy du lịch Quảng Trị phát triển bền vững”.

Với sự chủ động của các doanh nghiệp cùng những hoạt động quảng bá, kích cầu, Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị được kỳ vọng không chỉ tạo sức hút trong thời gian diễn ra sự kiện mà còn mở ra cơ hội để du lịch địa phương phát triển lâu dài.