"Mắt thần" nơi biên cương Đông Bắc

Khi những tia nắng cuối ngày khuất dần sau các dãy núi, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 31 lại bước vào thời điểm quan trọng nhất trong ngày. Tiếng máy móc vận hành đều đặn hòa cùng những khẩu lệnh ngắn gọn, dứt khoát của kíp trực tạo nên nhịp điệu quen thuộc đã được duy trì suốt nhiều năm qua.

Thượng úy Nguyễn Phi Hùng – Đài Trường cùng chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ canh gác tại đài ra đa

Trên màn hình ra đa, từng tín hiệu mục tiêu hiện lên rồi biến mất theo hành trình bay. Đối với những người lính ra đa, mỗi tín hiệu đều phải được theo dõi cẩn trọng, phân tích chính xác và báo cáo kịp thời. Chỉ một phút lơ là hay một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng quản lý vùng trời. Vì vậy, sự tập trung cao độ luôn được đặt lên hàng đầu trong suốt ca trực.

Là một trong những đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời trên địa bàn chiến lược phía Đông Bắc, Trạm Ra đa 31 luôn duy trì nghiêm nền nếp trực ban, trực chiến theo đúng quy định. Từ công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật của khí tài trước ca trực, kiểm tra hệ thống nguồn điện, thiết bị thông tin liên lạc đến việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong kíp đều được thực hiện chặt chẽ, khoa học.

Trong điều kiện thời tiết vùng núi có nhiều diễn biến phức tạp, sương mù dày đặc, có lúc mưa lớn kéo dài hoặc giá rét vào mùa đông, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ càng thêm nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chính những điều kiện ấy lại trở thành "bài kiểm tra" về bản lĩnh, ý chí và trình độ làm chủ khí tài của những người lính ra đa.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Hà, Trạm trưởng Trạm Ra đa 31 cho biết: "Quản lý vùng trời là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự chính xác và tính liên tục rất cao. Vì vậy, đơn vị luôn xác định xây dựng con người là yếu tố quyết định. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ phải giỏi chuyên môn mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và khả năng xử trí tốt mọi tình huống."

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đơn vị thường xuyên tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và các kíp trực. Nội dung huấn luyện được xây dựng sát thực tế, tập trung vào xử lý các tình huống giả định, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nâng cao khả năng khai thác hiệu quả trang bị kỹ thuật hiện có.

Đơn vị cũng duy trì nghiêm nền nếp chính quy, tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đóng quân trên địa bàn vùng núi còn nhiều khó khăn, xa trung tâm, điều kiện sinh hoạt chưa thật thuận lợi, song cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 31 luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tăng gia sản xuất, cải tạo cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp. Những vườn rau xanh, giàn bầu, không chỉ cải thiện đời sống mà còn thể hiện tinh thần tự lực, tự cường của người lính trong thời bình.

Đằng sau những tín hiệu hiện lên trên màn hình ra đa là biết bao ca trực thầm lặng kéo dài suốt ngày đêm, là những cái tết xa nhà, những đêm mưa rét giữa núi rừng biên cương và cả sự hy sinh lặng lẽ của những người lính không trực tiếp đối mặt với tiếng súng nhưng luôn đứng ở tuyến đầu bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Với cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 31, mỗi ca trực an toàn, mỗi mục tiêu được phát hiện, theo dõi và báo cáo chính xác chính là niềm vui, là động lực để họ tiếp tục gắn bó với nghề. Chính sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó ấy đã góp phần tạo nên "mắt thần" vững vàng nơi biên cương Đông Bắc, cùng Trung đoàn 291 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý vùng trời, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Âm thanh đều đặn của hệ thống ra đa vẫn vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Trên những màn hình sáng xanh, từng tín hiệu vẫn được theo dõi liên tục, không gián đoạn. Những người lính Trạm Ra đa 31 vẫn lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần "Canh trời không để Tổ quốc bất ngờ", góp phần giữ cho bầu trời phía Đông Bắc luôn bình yên trong mọi thời điểm.