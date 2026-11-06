Du lịch Cà Mau sẵn sàng đón mùa lễ hội

Nâng chất lượng điểm đến, gia tăng trải nghiệm cho du khách

Xác định mùa lễ hội cuối năm là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh địa phương, UBND phường Hiệp Thành chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với đơn vị quản lý các khu, điểm du lịch rà soát cơ sở vật chất, chỉnh trang các tuyến đường chính và cửa ngõ kết nối.

"Ðặc biệt, các tuyến đường trọng điểm như đường Cao Văn Lầu, Bạch Ðằng được tập trung cắt tỉa cây xanh, giặm vá những đoạn đường chưa bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi cho du khách đến tham quan, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Hiệp Thành”, ông Trần Sỹ Em, quyền Chánh Văn phòng HÐND và UBND phường, cho biết.

Đường Cao Văn Lầu, một trong những tuyến đường chính đang được chỉnh trang để tạo thuận lợi cho du khách đến tham quan, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Hiệp Thành.

Hiệp Thành có lợi thế về tài nguyên văn hoá với sự giao thoa văn hoá của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa. Những công trình kiến trúc tâm linh, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống và sinh hoạt cộng đồng đã tạo nên bản sắc riêng, tiềm năng phát triển du lịch.

Nổi bật là chùa Xiêm Cán, công trình mang đậm dấu ấn nghệ thuật kiến trúc truyền thống Khmer; Quán Âm Phật Ðài, điểm đến tâm linh thu hút đông đảo khách hành hương. Ngày 22/11 tới, trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng ngày Văn hoá Việt Nam, lễ hội nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer sẽ diễn ra tại chùa Xiêm Cán. Ðây là dịp giới thiệu, lan toả giá trị nghệ thuật truyền thống đến du khách gần xa.

Tại Khu Du lịch Nhà Mát, công tác chỉnh trang, bảo đảm an toàn, hoàn thiện dịch vụ đang được triển khai, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách. Ông Ngô Quốc Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Bảo Toàn, đơn vị quản lý Khu Du lịch Nhà Mát, cho biết: “Hưởng ứng sự kiện Festival Tôm của tỉnh, cơ sở đã chuẩn bị các dịch vụ cần thiết cũng như điều kiện an toàn, nhằm đảm bảo du khách có trải nghiệm tốt nhất khi đến với khu du lịch".

Một trong những yếu tố quyết định chất lượng trải nghiệm của du khách là dịch vụ lưu trú, ẩm thực và sự chu đáo trong đón tiếp. Trước dự báo lượng khách, đại biểu và các đoàn công tác tăng trong dịp lễ hội, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đang chủ động kiện toàn nhân sự, nâng cấp điều kiện phục vụ, đồng thời chú trọng an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và an ninh, trật tự.

Tại Khách sạn Công tử Bạc Liêu, bên cạnh chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực, đơn vị còn xây dựng những hoạt động mang đậm dấu ấn văn hoá địa phương, với kỳ vọng tạo thêm trải nghiệm khác biệt cho du khách.

"Chúng tôi kết hợp với một số đơn vị đờn ca tài tử để đưa văn hoá địa phương đến với du khách. Bên cạnh đó, trong những ngày diễn ra lễ hội, khách sạn sẽ tổ chức hoạt động quảng bá văn hoá ẩm thực đặc trưng của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, để du khách trải nghiệm những nét đặc sắc của vùng đất”, ông Lê Trung Hiếu, Tổng quản lý Khách sạn Công tử Bạc Liêu, cho biết.

Khách sạn Công tử Bạc Liêu chuẩn bị và trang trí phòng đón du khách dịp Festival Tôm 2026.

Tạo sức bật tăng trưởng du lịch

Tập trung khai thác lợi thế du lịch, Cà Mau phấn đấu đón khoảng 1,6 triệu lượt khách trong quý IV, tăng 17,6% so với cùng kỳ, với tổng doanh thu dự kiến đạt 2.055 tỷ đồng; hướng đến mục tiêu cả năm thu hút 8,8 triệu lượt khách, mang về khoảng 9.692 tỷ đồng từ hoạt động du lịch.

Góp phần hiện thực hoá mục tiêu này, chuỗi hoạt động chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, sẽ diễn ra từ ngày 21-25/11 với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hoá - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”, được kỳ vọng là điểm nhấn quan trọng, tạo sức lan toả cho du lịch, thương mại và quảng bá hình ảnh địa phương.

Khu Du lịch Nhà Mát sẵn sàng chờ đón các hoạt động Fesstival Tôm và ngày hội văn hoá 3 dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng cho biết: "Festival sẽ dành nhiều không gian để tôn vinh sự đa dạng văn hoá của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn. Những loại hình nghệ thuật đặc sắc như đờn ca tài tử Nam Bộ, múa rô-băm, dù kê, nhạc ngũ âm cùng các màn trình diễn trang phục truyền thống sẽ được giới thiệu đến công chúng. Thông qua không gian văn hoá, ẩm thực và làng nghề, Cà Mau mong muốn tạo cơ hội để du khách khám phá chiều sâu bản sắc địa phương, đồng thời lan toả những giá trị di sản được gìn giữ qua nhiều thế hệ".

Không chỉ trong dịp Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, thời gian tới, tỉnh Cà Mau xác định tăng cường liên kết là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị ngành du lịch.

Các tour, tuyến sẽ được kết nối chặt chẽ hơn với hệ thống lưu trú, nhà hàng, vận tải và các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP, hình thành những hành trình trải nghiệm đa dạng, thuận tiện cho du khách./.