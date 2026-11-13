Đổi lịch 13 vòng V.League

V.League 2026/27 và các giải quốc nội dự kiến kết thúc sớm hơn dự kiến. Ảnh: Minh Chiến.

Ngày 12/11, VPF (Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) đã gửi công văn tới các CLB đang thi đấu tại V.League và Giải Hạng Nhất Quốc gia về kế hoạch điều chỉnh lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa 2026/27. Kế hoạch này này xuất phát từ việc Asian Cup 2027 được dời sang cuối năm sau, kéo theo những thay đổi trong kế hoạch tập trung của các đội tuyển quốc gia.

Theo phương án mới, giai đoạn lượt về V.League 2026/27 sẽ khởi tranh từ ngày 9/1/2027 và dự kiến khép lại vào ngày 9/5/2027, sớm hơn gần hai tuần so với kế hoạch ban đầu là 22/5/2027.

Lịch thi đấu Hạng Nhất Quốc gia cũng được điều chỉnh tương ứng. Các trận lượt về, bắt đầu từ vòng 14, dự kiến diễn ra từ ngày 8/1/2027 và kết thúc vào 8/5/2027. Trước đó, thời điểm kết thúc giải được lên kế hoạch vào ngày 16/5/2027.

Với Cúp Quốc gia 2026/27, vòng 1/8 dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 2/1 đến 19/1/2027. Các trận tứ kết được tổ chức vào ngày 14/2. Vòng bán kết sẽ diễn ra các ngày 14/4 và 18/4, trong khi trận tranh hạng ba diễn ra ngày 13/5 và chung kết được ấn định vào 16/5/2027.

VPF đề nghị các CLB nghiên cứu phương án điều chỉnh và gửi phản hồi chậm nhất vào ngày 19/11/2026. Đây hiện vẫn là kế hoạch dự kiến, chưa phải lịch thi đấu chính thức cuối cùng.

Trước đó, ngày 3/11, AFC xác nhận thay đổi thời điểm tổ chức Asian Cup 2027. Giải đấu tại Saudi Arabia vốn dự kiến khai mạc ngày 7/1/2027, nhưng được lùi xuống ngày 23/12/2027 và kéo dài đến tháng 1/2028.