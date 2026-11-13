V.League sau 7 vòng đầu tiên: Ngôi đầu bất ngờ của Thép Xanh Nam Định

Thép Xanh Nam Định chiếm ngôi đầu V.League sau 7 vòng đầu tiên. Ảnh: VPF

Biết mình, biết người

Thép Xanh Nam Định đang là đội tạo ra dấu ấn rõ nhất sau vòng 7. Với 16 điểm, đội bóng thành Nam đứng đầu bảng, hơn đội xếp sau là Công an Hà Nội FC 2 điểm. Đáng chú ý, đội chủ sân Thiên Trường có được vị trí đó trong giai đoạn Nguyễn Xuân Son chưa thể trở lại vì chấn thương. Thay vì tìm một chân sút có thể khỏa lấp hoàn toàn khoảng trống của tiền đạo chủ lực, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt phân bổ trách nhiệm ghi bàn cho nhiều vị trí, qua đó giúp lối chơi chung không bị lệ thuộc vào một cá nhân.

Thép Xanh Nam Định khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 4-0 trước Hoàng Anh Gia Lai, nhưng ngay sau đó nhận thất bại 0-3 trên sân SHB Đà Nẵng. Đội bóng thành Nam hòa Ninh Bình FC 1-1 ở vòng 3, rồi tăng tốc với 4 chiến thắng liên tiếp trước Thanh Hóa FC, Đồng Nai FC, Thể Công Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Những cái tên như Trần Ngọc Sơn, Mạnh Quỳnh, Lâm Ti Phông và Caio Cesar lần lượt đóng góp vào chuỗi kết quả tích cực đó. Hiệu số bàn thắng bại +10, tốt nhất giải sau vòng 7, cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi của Thép Xanh Nam Định.

Giống như Thép Xanh Nam Định, Sông Lam Nghệ An có được vị trí thứ 3 nhờ vào tinh thần tập thể. Sau khi kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 9, đội bóng xứ Nghệ bước vào mùa giải mới với lực lượng trẻ và mục tiêu không quá tham vọng. Tuy nhiên, họ đang là đội duy nhất chưa thua sau 7 vòng, với 3 chiến thắng và 4 trận hòa. Trong đó, chiến thắng 4-1 trước Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy là một trong những kết quả gây bất ngờ nhất. Đội bóng trong tay huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn được tổ chức tốt và có những cái tên cực kỳ tiềm năng, song kinh nghiệm vẫn sẽ là rào cản lớn với họ trong chặng đường còn lại của mùa giải.

Đội còn lại trong tốp 3 là đương kim vô địch Công an Hà Nội FC. Thầy trò huấn luyện viên Mano Polking vẫn là ứng viên hàng đầu, song khởi đầu của họ chưa thực sự trơn tru. Thách thức của Công an Hà Nội FC không chỉ nằm ở phong độ mà còn ở mật độ thi đấu. Lần đầu tham dự AFC Champions League Elite khiến đội bóng phải phân bổ nguồn lực giữa đấu trường châu lục và V.League. Nếu lịch trình tiếp tục dồn dập, bài toán xoay tua, duy trì thể trạng và chiều sâu đội hình sẽ có ý nghĩa không kém chất lượng của đội hình xuất phát. Công an Hà Nội FC chắc chắn vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch, nhưng chỉ cần họ sảy chân, các đối thủ khác sẽ ngay lập tức nắm lấy cơ hội để vượt lên.

Hà Nội FC và Thể Công Viettel khởi đầu chật vật

Hà Nội FC đang trải qua khởi đầu khó khăn dưới thời huấn luyện viên Harry Kewell. Thất bại 1-2 trên sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 7 tiếp tục bộc lộ sự thiếu ổn định của đại diện Thủ đô. Sau 7 vòng, Hà Nội FC mới có được 9 điểm và đang đứng thứ 10, vị trí rõ ràng không phản ánh đúng chất lượng nhân sự mà họ đang sở hữu.

Vấn đề của Hà Nội FC không đơn thuần là kết quả từng trận. Đội bóng cần tìm được sự nhất quán trong cách triển khai lối chơi, hạn chế những khoảng thời gian mất kiểm soát và nâng cao hiệu quả ở cả hai đầu sân. Trận đấu với Đồng Nai FC sau kỳ nghỉ FIFA Days là cơ hội để cải thiện điểm số, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kewell cũng không thể chủ quan khi họ vẫn chưa tìm ra công thức tốt nhất để đạt được tính cân bằng.

Khó khăn của Thể Công Viettel còn nghiêm trọng hơn. Đội á quân mùa trước chỉ có 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 4 thất bại sau 7 vòng, ghi 7 bàn và thủng lưới tới 11 lần. Kết quả ấy khiến đội bóng áo lính rơi xuống vị trí áp chót, chỉ hơn Đồng Nai FC 1 điểm. Chuỗi 10 trận không thắng trên mọi đấu trường, trong đó có thất bại 0-5 trước FC Seoul ở AFC Champions League Two, đã dẫn đến quyết định thay thế huấn luyện viên Velizar Popov bằng ông Guilherme Almeida.

Trận ra mắt V.League của ông Almeida trước Thanh Hóa FC chưa cho thấy những hiệu ứng tích cực. Thể Công Viettel bị dẫn trước từ phút thứ 8 và ngay cả khi Thanh Hóa FC mất người ngay từ phút 33 sau thẻ đỏ của Bá Tiến, đội bóng áo lính vẫn phải chờ đến phút 80 mới tìm được bàn gỡ hòa nhờ công của Doãn Ngọc Tân. Tiếp tục không gặt hái kết quả tốt dù có lợi thế, Thể Công Viettel vẫn khiến người hâm mộ phải lo lắng về cách vận hành chiến thuật để đạt hiệu quả tối đa.

Vòng 8 V.League 2027 diễn ra sau kỳ FIFA Days tháng 11, từ ngày 20 đến 22/11. Thép Xanh Nam Định có cơ hội củng cố ngôi đầu, nếu tiếp tục duy trì chuỗi trận thắng và chứng minh rằng, họ hoàn toàn có thể trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch mà không cần phụ thuộc vào Xuân Son. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An cũng sẽ đối mặt với những thử thách lớn hơn khi các đối thủ đã bắt đầu chú ý đến họ.

Về phía các đội bóng đang gặp khủng hoảng, Hà Nội FC cần một chuỗi kết quả ổn định để thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Còn Thể Công Viettel, quãng nghỉ FIFA Days là thời gian quý giá để tân huấn luyện viên trưởng Almeida có những điều chỉnh trong hệ thống và củng cố tâm lý cho các cầu thủ. Với hai đội bóng giàu truyền thống này, họ có đủ nguồn lực để gia nhập lại cuộc đua nhóm trên khi khoảng cách điểm chưa phải là quá xa. Điều đáng quan tâm lúc này nằm ở việc kinh nghiệm dày dạn của Hà Nội FC và Thể Công Viettel sẽ được thể hiện ra sao trong hoàn cảnh khó khăn. Ngay khi V.League quay trở lại, họ cần ở vị trí sẵn sàng để tăng tốc chứ không phải tiếp tục loay hoay với những vấn đề cũ.

Trận đáng chú ý nhất của vòng 8 sẽ là cuộc đối đầu đầy duyên nợ của Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy. Thép Xanh Nam Định tiếp đón Hải Phòng FC, một cơ hội lý tưởng để củng cố ngôi đầu bảng. Hà Nội FC sẽ có cơ hội để tích lũy điểm số trước đối thủ mới lên hạng Đồng Nai FC. Công an Hà Nội FC không thi đấu tại vòng 8 do trận gặp Bắc Ninh FC được dời sang ngày 25/12, tạo điều kiện cho thầy trò huấn luyện viên Polking chuẩn bị cho đấu trường châu lục. Nhiều khả năng bảng xếp hạng V.League sẽ có biến động lớn sau vòng 8, khi các đội bóng trở lại sau kỳ nghỉ FIFA Days cùng các điều chỉnh.