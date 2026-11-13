Nhật Bản hủy trận đấu với tuyển Việt Nam

Quyết định hủy trận đấu của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) khiến kế hoạch chuẩn bị cuối năm của hai đội thay đổi, đồng thời làm đổ vỡ dự định tổ chức trận chia tay HLV Hajime Moriyasu.

Chiều 13/11, truyền thông Nhật Bản đưa tin JFA quyết định hủy trận giao hữu quốc tế dự kiến tổ chức tại sân Panasonic Stadium Suita. Theo kế hoạch ban đầu, Nhật Bản sẽ tiếp đón một đối thủ quốc tế vào ngày 30/12. Việt Nam được xem là ứng viên sáng giá sau khi hai liên đoàn tiến hành trao đổi về khả năng tổ chức trận đấu.

Đây không phải một cuộc hẹn giao hữu thông thường với bóng đá Nhật Bản. JFA từng tính đến việc tổ chức trận đấu như một dịp đặc biệt để khép lại hành trình tám năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia của HLV Hajime Moriyasu. Tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định hoãn Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia vì tình hình bất ổn ở Trung Đông.

Trận giao hữu giữa tuyển Nhật Bản và Việt Nam dự kiến diễn ra ngày 30/12/2026 tại Osaka đã không thể trở thành hiện thực. Ảnh: ASEAN United

Theo Sponichi Annex, JFA từng đàm phán với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để tổ chức trận đấu vào ngày 30/12. Nhưng khi Asian Cup bị dời lịch, mục đích chuẩn bị cho giải đấu không còn như dự kiến, khiến các cuộc thương lượng không thể đi đến kết quả.

Bên cạnh đó, Nikkan Sports chỉ ra những khó khăn về lực lượng và lịch thi đấu. Ngày 30/12 không thuộc lịch FIFA Days, đồng nghĩa tuyển Nhật Bản khó triệu tập các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Đây là bất lợi đáng kể với đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ đang chơi bóng ở những giải đấu hàng đầu thế giới.

Không chỉ vậy, lịch thi đấu trong nước cũng tạo ra trở ngại. Các CLB J.League bước vào giai đoạn nghỉ giữa mùa khi bóng đá Nhật Bản chuyển sang lịch thi đấu thu đông. Việc triệu tập cầu thủ vào thời điểm này vấp phải sự phản đối từ một số đội bóng, trong khi trận chung kết Cúp Hoàng đế Nhật Bản được tổ chức vào ngày 1/1. JFA vì thế phải tính toán lại kế hoạch tập trung và thi đấu của đội tuyển.

Việc tìm kiếm đối thủ thay thế cũng không đơn giản. Kế hoạch ban đầu hướng đến các đội tuyển chuẩn bị cho Asian Cup 2027, nhưng khi giải đấu bị hoãn, lịch trình của những đội bóng này cũng thay đổi. Những yếu tố đó khiến trận đấu ngày 30/12 không còn khả thi.

Với tuyển Việt Nam, việc không thể thi đấu với Nhật Bản là điều đáng tiếc. Đây sẽ là cơ hội quý giá để thầy trò HLV Kim Sang Sik thử sức trước một trong những đội tuyển hàng đầu châu Á, đồng thời kiểm nghiệm năng lực trước những đối thủ có trình độ và tốc độ thi đấu cao.

Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng trận đấu giữa hai đội mới dừng ở mức kế hoạch và quá trình trao đổi, chưa phải một cuộc đối đầu đã được xác nhận chính thức. Việc JFA hủy phương án tổ chức tại Osaka đồng nghĩa người hâm mộ sẽ không được chứng kiến màn so tài được chờ đợi giữa Nhật Bản và Việt Nam vào ngày cuối năm 2026.