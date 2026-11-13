Bruno Fernandes từ chối gia hạn hợp đồng với MU

Bruno Fernandes đang bước vào năm cuối của hợp đồng tại Old Trafford. Thỏa thuận sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và có điều khoản cho phép đội bóng gia hạn thêm một năm. Đến nay, MU vẫn chưa kích hoạt điều khoản này.

Hồi hè, Quỷ đỏ đã đề nghị Fernandes ở lại với các điều khoản mới, nhưng tiền vệ 32 tuổi từ chối. Theo The Athletic, tuyển thủ Bồ Đào Nha tiếp tục đưa ra câu trả lời tương tự khi nhận được đề nghị thứ hai.

Bruno Fernandes không mặn mà ở lại Old Trafford - Ảnh: SunSport

MU đang lên kế hoạch đàm phán thêm với Fernandes. Thời hạn và mức lương là hai trong những nội dung chính được đưa ra bàn thảo.

Đội bóng thành Manchester muốn giữ chân Fernandes sau những màn trình diễn ấn tượng của anh ở mùa giải trước.

Tháng 5, anh được Hiệp hội Các cây bút Bóng đá Anh (FWA) bầu là Cầu thủ hay nhất năm. Đến tháng 8, anh tiếp tục được Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) vinh danh ở hạng mục tương tự.

Bruno Fernandes lập kỷ lục với 21 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, góp công giúp MU cán đích ở vị trí thứ ba và giành vé dự Champions League.

Sang mùa này, MU không duy trì được đà thành công. Khởi đầu bết bát khiến CLB rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng và HLV Michael Carrick mất việc.

Bruno Fernandes ghi 4 bàn và có 2 pha kiến tạo sau 9 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này. Anh vắng mặt một trận ở giải sau khi công khai lên tiếng về chiến thuật của Carrick sau thất bại trước Como.

Năm 2025, Fernandes từng được Al-Hilal theo đuổi. Anh bỏ qua gói hợp đồng trị giá tới 200 triệu bảng của đội bóng Saudi Arabia vì muốn tiếp tục cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất bóng đá châu Âu.