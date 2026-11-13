U17 Việt Nam lần đầu dự World Cup, Chủ tịch FIFA nói điều đặc biệt

Trước thềm FIFA U17 World Cup 2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có chuyến thị sát công tác chuẩn bị tại Doha (Qatar), đồng thời bày tỏ kỳ vọng về một kỳ giải thành công, giàu tính cạnh tranh và kết nối các nền bóng đá trên toàn thế giới.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của U17 World Cup 2026 là sự xuất hiện của 8 đội tuyển lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường này, gồm: Hy Lạp, Montenegro, Mozambique, Romania, Serbia, Tanzania, Việt Nam và Cộng hòa Dominica.

Chủ tịch FIFA nhấn mạnh việc mở rộng quy mô giải đấu và tổ chức thường niên tạo thêm cơ hội cho nhiều nền bóng đá được trải nghiệm sân chơi thế giới. Theo ông, việc các đội tuyển phải trải qua vòng loại để giành quyền tham dự cũng góp phần nâng cao tính cạnh tranh, đồng thời mở rộng cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

U17 Việt Nam lần đầu dự World Cup.

Đáng chú ý, người đứng đầu FIFA đánh giá U17 World Cup 2026 rất khó lường khi những đội bóng lần đầu tham dự có thể tạo nên bất ngờ.

“Việc Bồ Đào Nha, đội vô địch năm ngoái sau trận chung kết tuyệt vời với Áo, không góp mặt ở giải năm nay, cùng với sự xuất hiện của rất nhiều đội tuyển lần đầu tham dự, cho thấy bóng đá luôn chứa đựng những yếu tố khó đoán. Rất khó để dự đoán đội bóng nào sẽ đi đến trận đấu cuối cùng và giành chức vô địch”, Chủ tịch FIFA nhận định.

U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12, với sự tham dự của 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm bốn đội. Tổng cộng 104 trận đấu được tổ chức tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone ở Al Rayyan, Doha. Trận chung kết diễn ra trên SVĐ Ahmad Bin Ali.

Hiện tại, U17 Việt Nam đã có mặt tại Qatar để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu. Trước trận ra quân, HLV HLV Cristiano Roland chốt danh sách đội còn 21 cầu thủ.

Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam lần lượt gặp Bỉ ngày 20/11, New Zealand ngày 23/11 và Mali ngày 26/11. Sau vòng bảng, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp.