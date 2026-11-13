Hai ngôi sao Việt kiều báo tin vui cho U23 Việt Nam trước trận gặp Qatar

Ngày 13/11, HLV Đinh Hồng Vinh xác nhận hai cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng vẫn tiếp tục tập trung cùng U23 Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Qatar vào lúc 19h ngày 14/11 trên sân Pleiku (Gia Lai).

U23 Việt Nam đang chơi ấn tượng tại Gia Lai VTV Cup 2026.

Ngoài hai cầu thủ trên, Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Đức Phú cũng tiếp tục ở lại đội. Cả bốn cái tên nói trên đều thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM và sẽ trở về đội bóng chủ quản vào ngày 15/11, sau khi kết thúc Gia Lai VTV Cup 2026.

Trước đó, sau chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước Singapore vào tối 12/11, xuất hiện thông tin bốn cầu thủ này sẽ trở về CLB để chuẩn bị cho Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027. Nguyên nhân xuất phát từ việc CLB Công an TP.HCM chuẩn bị tiếp đón Buriram United (Thái Lan) vào tối 18/11 trên sân Bình Dương.

Tuy nhiên, theo xác nhận của HLV Đinh Hồng Vinh, cả bốn cầu thủ vẫn tiếp tục đồng hành cùng U23 Việt Nam đến hết giải đấu. Đây là thông tin tích cực đối với đoàn quân áo đỏ, đặc biệt khi Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng đều đã có những đóng góp tích cực trong hai lượt trận vừa qua. Việc giữ lại hai cầu thủ Việt kiều giúp HLV Đinh Hồng Vinh có thêm những phương án tấn công trước Qatar, đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch.

Sau hai lượt trận tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. Xếp ngay phía sau là Qatar với 4 điểm, trong khi U23 Singapore đứng thứ ba với 1 điểm. U23 Thái Lan xếp cuối bảng khi chưa giành được điểm nào.

U23 Việt Nam thắng đậm Thái Lan trong trận ra quân giải Gia Lai VTV Cup 2026.

Với cục diện hiện tại, cuộc đua vô địch chỉ còn là sự cạnh tranh giữa U23 Việt Nam và Qatar.

Gia Lai VTV Cup 2026 có sự tham dự của bốn đội gồm U23 Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Qatar. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo thể thức này, đội đứng đầu bảng xếp hạng sau ba lượt trận sẽ giành chức vô địch.

Trước khi bước vào lượt đấu cuối, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đang hơn đối thủ 2 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần không thua Qatar trong màn so tài này, U23 Việt Nam sẽ chắc chắn vô địch.

Nếu đánh bại đại diện Tây Á, U23 Việt Nam sẽ kết thúc giải đấu với 9 điểm tuyệt đối sau ba trận toàn thắng. Đây là kịch bản thuận lợi nhất đối với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, bởi đội không chỉ giành chức vô địch mà còn duy trì thành tích toàn thắng tại giải đấu. Trong trường hợp hai đội hòa nhau, U23 Việt Nam sẽ có 7 điểm, còn Qatar đạt 5 điểm. Khoảng cách 2 điểm được giữ nguyên, đủ để đội chủ nhà kết thúc giải ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Nhưng nếu để thua, U23 Việt Nam sẽ chỉ có 6 điểm và bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Ở chiều ngược lại, Qatar sẽ có tổng cộng 7 điểm và giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.

Theo đánh giá, cơ hội giành chức vô địch của U23 Việt Nam lúc này là rất rộng mở, đặc biệt khi toàn đội đang thi đấu ấn tượng tại giải đấu lần này. Trong khi đó, Qatar lại chưa có được phong độ tốt nhất.