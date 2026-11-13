LPBank V.League 1 điều chỉnh lịch thi đấu, các CLB đón tin vui

Động thái này được đưa ra nhằm thích ứng kịp thời sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á xác nhận dời thời điểm tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027 từ tháng 1/2027 sang cuối năm (từ 23/12/2027 đến tháng 1/2028). Thay đổi này kéo theo sự xáo trộn toàn diện trong kế hoạch tập trung của các đội tuyển quốc gia và lịch thi đấu của các nước cũng sẽ được điều chỉnh, trong đó có Việt Nam.

Theo dự thảo lịch trình mới, giai đoạn lượt về LPBank V.League 1 mùa giải 2026/27 sẽ lăn bóng trở lại từ ngày 9/1/2027, dự kiến hạ màn vào ngày 9/5/2027. Kế hoạch này sớm hơn gần 2 tuần so với mốc 22/5/2027 ban đầu.

Tương tự, sân chơi Hạng Nhất Quốc gia cũng được đẩy sớm tiến độ khi giai đoạn lượt về (từ vòng 14) khởi tranh ngày 8/1/2027 và kết thúc vào 8/5/2027 thay vì ngày 16/5/2027. Đối với đấu trường Cúp Quốc gia 2026/27, vòng 1/8 được sắp xếp diễn ra từ ngày 2/1 đến 19/1/2027, vòng tứ kết thi đấu vào ngày 14/2, bán kết tổ chức vào hai ngày 14/4 và 18/4, trước khi khép lại bằng trận tranh hạng ba ngày 13/5 và trận chung kết ấn định vào ngày 16/5/2027.

Các đội sẽ được hưởng lợi với lịch thi đấu mới

Đây mới chỉ là phương án dự kiến và VPF đề nghị các đội bóng nghiên cứu kỹ lưỡng để gửi phản hồi chậm nhất vào ngày 19/11/2026 trước khi chốt lịch chính thức. Dưới góc độ chuyên môn và vận hành, sự điều chỉnh mang tính dây chuyền này lại mở ra nhiều lợi thế thiết thực cho các đội bóng quốc nội.

Trước hết, việc Asian Cup 2027 lùi sang cuối năm giúp các giải đấu chuyên nghiệp trong nước tránh được quãng nghỉ dài lê thê vào đầu năm 2027. Khi nhịp độ thi đấu được duy trì xuyên suốt và liền mạch từ tháng 1 đến tháng 5, các đội bóng sẽ giữ được sự ổn định về mặt phong độ, cảm giác bóng cũng như điểm rơi thể lực cho cầu thủ, hạn chế tối đa tình trạng "đứt gãy" chuyên môn vốn là nỗi ám ảnh ở những mùa giải trước.

Với 2 đại diện Việt Nam tham dự sân chơi quốc tế là Công an Hà Nội và Thể Công Viettel, thay đổi này cũng giúp họ được “thư thả” hơn về lịch thi đấu. Thay vì ngồi chơi xơi nước cả tháng trời rồi ra sân với mật độ dày đặc, đặc biệt Công an Hà Nội có thể được thi đấu với lịch dễ thở hơn. Dàn tuyển thủ Việt Nam cũng giảm tải áp lực thi đấu, qua đó tránh chấn thương.

Bên cạnh đó, việc mùa giải khép lại sớm hơn gần nửa tháng giúp các đội bóng tiết kiệm được đáng kể chi phí vận hành và duy trì tập luyện trong giai đoạn chuyển giao mùa giải mới. Quỹ thời gian nghỉ ngơi hậu mùa giải vì thế cũng trở nên dư dả hơn, tạo điều kiện thuận lợi để ban lãnh đạo các đội bóng chủ động đánh giá nhân sự, đàm phán chuyển nhượng, tìm kiếm ngoại binh chất lượng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho mùa giải kế tiếp.

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