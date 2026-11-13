Lần đầu tổ chức hội thi thể dục thể thao học sinh toàn Thành phố Hồ Chí Minh

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia một cuộc thi bóng rổ.

Hội thi Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh gồm 21 bộ môn thi đấu

Ngày 13/11, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2026-2027 dành cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, hội thi được tổ chức dành cho học sinh các cấp từ Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, ở 21 bộ môn thi đấu gồm: Điền kinh; Bơi; Bóng bàn; Bóng đá; Bóng chuyền; Bóng rổ; Bóng ném; Cầu lông; Cờ vua; Karate; Đá cầu; Đẩy gậy; Bi sắt; Kéo co; Taekwondo; Thể dục Aerobic - Thể dục cổ động; Vovinam; Võ cổ truyền; Judo; Bắn súng; Thể dục nghệ thuật.

Hội thi Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức theo 3 cấp

Hội thi Thể dục thể thao năm học 2026-2027 sẽ được tổ chức theo 3 cấp gồm: Trường, xã và Thành phố.

Trong đó, Hội thi Thể dục thể thao cấp trường có từ 5 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao tổ chức câu lạc bộ tại trường, trong đó có ít nhất 2 môn thể thao của Hội thi Thể dục thể thao cấp xã.

Hội thi Thể dục thể thao cấp xã tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên, trong đó Bơi là môn bắt buộc, tổ chức thành lập đoàn thể thao học sinh tham dự Hội thi Thể dục thể thao cấp Thành phố.

Trường hợp chưa đủ điều kiện về cơ sở vật chất, Ban Tổ chức cấp xã chủ động phối hợp sử dụng sân bãi, hồ bơi, thiết chế thể dục thể thao của các phường, xã lân cận.

Đối với Hội thi Thể dục thể thao cấp Thành phố, các môn tổ chức thi đấu gồm:

Nhóm môn thể thao học sinh: Điền kinh, Bơi, Bóng bàn, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Cờ vua, Vovinam, Đá cầu, Đẩy gậy, Kéo co, Taekwondo, Thể dục Aerobic - Thể dục cổ động, Võ cổ truyền, Bóng ném, Bi sắt.

Nhóm môn tổ chức thí điểm xã hội hóa (nếu có): Bắn súng, Thể dục nghệ thuật, Judo, Karate.

Ủy ban Nhân dân Thành phố quy định, với nhóm môn thí điểm xã hội hóa được tổ chức trên cơ sở phối hợp với các liên đoàn, hội thể thao chuyên môn, doanh nghiệp và cơ sở thể thao tư nhân tài trợ; kinh phí tổ chức huy động từ nguồn xã hội hóa.

Theo dự kiến, Hội thi Thể dục thể thao cấp thành phố sẽ được tổ chức qua 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: từ tháng 12/2026 đến tháng 1/2027;

Giai đoạn 2: từ tháng 2/2027 đến tháng 5/2027.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định, mỗi đội tuyển thể thao học sinh các phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố và Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định, Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Bình Chánh, Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Củ Chi là một đơn vị tham dự Hội thi. Học sinh, học viên đang học tập tại cơ sở giáo dục trên địa bàn phường, xã, đặc khu nào thì thi đấu cho phường, xã, đặc khu đó.

Năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2,6 triệu học sinh các cấp. Trong đó, riêng bậc phổ thông và giáo dục thường xuyên, ước tính có gần 2,2 triệu học sinh. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 mỗi học sinh biết chơi ít nhất 1 bộ môn thể thao. Hiện nay, phong trào thể thao học đường tại Thành phố phát triển rất mạnh mẽ, từ sân chơi này trở thành bệ đỡ cho nhiều học sinh tham gia các phong trào thể thao chuyên nghiệp.