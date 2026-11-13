Lý do Nhật Bản hủy trận giao hữu với tuyển Việt Nam

Theo Nikkan Sports, JFA xác nhận không tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản. Nguyên nhân vẫn đến từ việc Asian Cup 2027 bị hoãn gần 1 năm khiến kế hoạch của đội tuyển xứ sở mặt trời mọc thay đổi.

Ban đầu, trận đấu dự kiến diễn ra ngày 30/12/2026 tại sân Panasonic Stadium Saitama ở thành phố Osaka. Thỏa thuận giữa các bên liên quan đạt được vào tháng 10. Thậm chí cách đây ít ngày, có nhiều thông tin cho rằng trận đấu vẫn diễn ra bởi đây là được xem là màn chia tay - tri ân huấn luyện viên Hajime Moriyasu.

Đội tuyển Nhật Bản hủy trận giao hữu với Việt Nam.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định thay đổi lịch tổ chức Asian Cup 2027. Giải đấu diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến ngày 21/1/2028 thay vì từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 như kế hoạch ban đầu. Quyết định được đưa ra sau quá trình thảo luận và tham vấn chặt chẽ với Ban tổ chức địa phương và Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF).

Những diễn biến bất thường ở khu vực Tây Á khiến nước chủ nhà cùng AFC buộc phải đưa ra quyết định kể trên. Việc dời lịch thi đấu đã được ÀC nhắc đến và tính toán từ cách đây hơn một tháng.

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối vì cơ hội để đối đầu với đội tuyển Nhật Bản cùng lực lượng mạnh nhất không phải khi nào cũng có được. Bản thân các cầu thủ Việt Nam cũng có dịp chạm trán nhiều ngôi sao đang thành danh tại châu Âu.

Chính chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto cho biết trận đấu với Việt Nam là hoạt động quan trọng trong kế hoạch chuyên môn của đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên, khi Asian Cup 2027 bị hoãn, mọi kế hoạch buộc phải thay đổi.

Đội tuyển Việt Nam từng gặp Nhật Bản tại Asian Cup 2023 và thua 2-4. Đình Bắc và Tuấn Hải là những người ghi bàn cho “các chiến binh sao vàng”. Đây cũng là trận đấu đánh dấu hành trình phát triển thần tốc của Nguyễn Đình Bắc.