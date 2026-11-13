Trì hoãn 10 năm không chọn Pochettino, Man Utd trả giá đắt thế nào?

Manchester United phải mất 10 năm mới tiến tới việc bổ nhiệm Mauricio Pochettino, chiến lược gia từng được Sir Alex Ferguson tiến cử từ năm 2016. Trong khoảng thời gian đó, đội chủ sân Old Trafford liên tục thay đổi huấn luyện viên, chi những khoản tiền khổng lồ trên thị trường chuyển nhượng và bồi thường hợp đồng.

Giờ đây, để đưa Pochettino về thay Michael Carrick, Man Utd tiếp tục phải bỏ ra khoảng 14 triệu bảng, nâng tổng chi phí cho một thập kỷ tìm kiếm người kế nhiệm xứng đáng của Ferguson lên mức đáng báo động.

Theo The Athletic, mối liên hệ giữa Man Utd và Mauricio Pochettino bắt đầu từ tháng 5/2016, khi Sir Alex Ferguson gặp nhà cầm quân người Argentina tại một nhà hàng ở London. Khi đó, Ferguson đánh giá cao thành tích của Pochettino tại Tottenham và ủng hộ việc đưa ông về thay Louis van Gaal.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Man Utd lựa chọn Jose Mourinho. Đây là khởi đầu cho một thập kỷ đội bóng nhiều lần cân nhắc Pochettino nhưng cuối cùng lại bổ nhiệm những người khác.

Tốn hàng trăm triệu bảng tiền bồi thường, Man Utd quay về với quyết định bổ nhiệm Mauricio Pochettino. (Ảnh: AP)

“Đốt” hơn 100 triệu Bảng đền bù sa thải HLV

Mourinho giúp Man Utd giành Europa League và League Cup ngay mùa đầu tiên. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông và ban lãnh đạo dần đổ vỡ. Tháng 12/2018, chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị sa thải, khiến đội bóng phải chi 19,6 triệu bảng tiền bồi thường cho ông cùng đội ngũ trợ lý.

Man Utd sau đó lựa chọn Ole Gunnar Solskjaer. Cựu tiền đạo người Na Uy ban đầu được bổ nhiệm tạm quyền trước khi ký hợp đồng chính thức. Đến năm 2021, đội bóng tiếp tục gia hạn hợp đồng với Solskjaer nhưng sa thải ông chỉ vài tháng sau đó, phải trả thêm 9,1 triệu bảng tiền bồi thường.

Ralf Rangnick được đưa về thay thế trong vai trò tạm quyền, kèm thỏa thuận đảm nhiệm vị trí cố vấn trong hai năm. Tuy nhiên, Rangnick chưa bao giờ tiếp quản vị trí cố vấn này. Việc ông ra đi, cùng sự chia tay của các trợ lý và những thay đổi nhân sự khác trong bộ phận bóng đá, khiến Man Utd phát sinh thêm 14,7 triệu bảng chi phí bồi thường.

Năm 2022, Man Utd một lần nữa đứng trước cơ hội bổ nhiệm Pochettino nhưng cuối cùng lựa chọn Erik ten Hag. Đội bóng trả Ajax khoảng 2,5 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho chiến lược gia người Hà Lan và trợ lý Mitchell van der Gaag.

Ten Hag giành Carabao Cup và FA Cup, nhưng không thể duy trì thành tích ổn định tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, Man Utd gia hạn hợp đồng với ông vào năm 2024, dù trước đó đã xem xét nhiều ứng viên thay thế. Chỉ 116 ngày sau, Ten Hag bị sa thải. Khoản bồi thường cho ông cùng các trợ lý lên tới 10,4 triệu bảng.

Người kế nhiệm Ten Hag là Ruben Amorim, được đưa về từ Sporting Lisbon vào tháng 11/2024. Man Utd phải chi khoảng 11 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cùng đội ngũ trợ lý.

Tuy nhiên, Amorim cũng không thể giải quyết cuộc khủng hoảng tại Old Trafford. Tháng 1/2026, ông bị sa thải sau 14 tháng cầm quân. Theo AP, Man Utd phải trả thêm 8,2 triệu bảng tiền bồi thường, đưa tổng chi phí bổ nhiệm và chia tay Amorim lên khoảng 19,2 triệu bảng.

Michael Carrick tiếp quản đội bóng, giúp Man Utd kết thúc mùa giải 2025-2026 ở vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh và được trao hợp đồng hai năm. Tuy nhiên, thành tích sa sút ở mùa giải tiếp theo khiến ông bị sa thải ngày 12/11. Theo The Telegraph, việc chấm dứt hợp đồng với Carrick cùng hai trợ lý Steve Holland và Jonathan Woodgate dự kiến tiêu tốn ít nhất 5 triệu bảng.

Hơn 2 tỷ euro mua cầu thủ

Chi phí thay tướng chỉ phản ánh một phần trong số tiền Man Utd bỏ ra trong thập kỷ qua. Khoản đầu tư lớn nhất nằm ở thị trường chuyển nhượng, nơi mỗi huấn luyện viên mới thường mang đến những kế hoạch xây dựng đội hình khác nhau.

Theo thống kê của FootballTransfers, từ mùa giải 2016-2017 đến mùa giải 2026-2027, Man Utd chi tổng cộng 2 tỷ euro để mua cầu thủ. Đây là tổng số tiền được cộng từ dữ liệu chuyển nhượng từng mùa, tính từ thời điểm đội bóng bỏ qua Pochettino lần đầu tiên.

Man Utd chi hàng tỷ bảng cho chuyển nhượng kể từ khi từ chối Mauricio Pochettino. (Ảnh: Transfermarkt)

Dưới thời Jose Mourinho, Man Utd chiêu mộ Paul Pogba với giá 105 triệu euro và Romelu Lukaku với giá 84,7 triệu euro. Những người kế nhiệm tiếp tục được đầu tư mạnh tay. Harry Maguire, Jadon Sancho, Antony và Casemiro lần lượt cập bến Old Trafford với mức phí chuyển nhượng lớn.

Riêng mùa giải 2022-2023, Man Utd chi tới 238 triệu euro để tăng cường lực lượng cho Erik ten Hag. Hai mùa giải 2024-2025 và 2025-2026, ngân sách chuyển nhượng tiếp tục tăng lên lần lượt 246,5 triệu euro và 250,7 triệu euro.

Tuy nhiên, khoản đầu tư khổng lồ không mang lại thành công tương xứng. Trong suốt một thập kỷ kể từ lần đầu bỏ qua Mauricio Pochettino, Man Utd vẫn chưa thể giành lại chức vô địch Ngoại hạng Anh. Việc liên tục thay đổi huấn luyện viên cũng khiến nhiều bản hợp đồng không còn phù hợp với định hướng chiến thuật mới, buộc câu lạc bộ phải tiếp tục chi tiền để tái thiết đội hình.

Ngoài phí chuyển nhượng và bồi thường hợp đồng, Man Utd còn phải trả lương cho các huấn luyện viên trong suốt thời gian họ làm việc. Đây là khoản chi phí không nhỏ, bởi Mourinho, Solskjaer, Ten Hag và Amorim đều được hưởng những hợp đồng có giá trị hàng triệu bảng mỗi năm.

Riêng mức lương của Carrick được cho là khoảng 5 triệu bảng/năm, trong khi Solskjaer nhận khoảng 7,5 triệu bảng trong khoản bồi thường khi bị sa thải.

Việc đưa Pochettino về Old Trafford tiếp tục phát sinh một khoản chi mới. Theo The Athletic, hợp đồng của Pochettino với Liên đoàn Bóng đá Mỹ có điều khoản giải phóng trị giá khoảng 7,4-7,5 triệu bảng. Man Utd phải thanh toán khoản tiền này để đưa chiến lược gia người Argentina trở lại Ngoại hạng Anh.

Theo Express UK, đội bóng dự kiến chi thêm 1,5 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho các trợ lý của Pochettino. Cộng với khoảng 5 triệu bảng bồi thường cho Carrick và cộng sự, tổng chi phí thay đổi ban huấn luyện lần này lên tới khoảng 14 triệu bảng.

Đáng chú ý, khoản đầu tư khổng lồ này diễn ra trong bối cảnh Man Utd đối mặt nhiều vấn đề tài chính. Theo The Telegraph, câu lạc bộ ghi nhận tổng mức thua lỗ 444 triệu bảng trong bảy mùa giải gần nhất, đồng thời cắt giảm 322 nhân viên trong hai năm nhằm tiết kiệm chi phí.