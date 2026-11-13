Man United bổ nhiệm Pochettino, kỳ vọng tìm lại ánh hào quang

Ngày 13/11, Fabrizio Romano chính thức xác nhận Manchester United bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm HLV trưởng mới. Trước đó, nhà báo người Italy đã thông báo thương vụ đạt thỏa thuận và nhận được sự đồng ý từ Liên đoàn Bóng đá Mỹ. Đây là bước ngoặt đáng chú ý với đội bóng thành Manchester sau khi chia tay Michael Carrick.

Theo Sky News, Pochettino dự kiến ký hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi. Nhà cầm quân 54 tuổi sẽ tiếp quản đội bóng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển Mỹ trong hai trận đấu với Haiti. Manchester United phải giải quyết điều khoản giải phóng hợp đồng của ông với Liên đoàn Bóng đá Mỹ, được cho là khoảng 7 triệu bảng.

Manchester United đã chốt xong thương vụ Mauricio Pochettino. Nhà cầm quân người Argentina được kỳ vọng sẽ vực dậy đội bóng đang khủng hoảng sau quyết định sa thải Michael Carrick. Ảnh: Reuters

Pochettino không phải cái tên xa lạ với bóng đá Anh. Ông từng tạo dấu ấn tại Southampton và Tottenham Hotspur trước khi dẫn dắt Paris Saint-Germain rồi Chelsea. Đặc biệt, quãng thời gian ở Tottenham được xem là giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia người Argentina tại Ngoại hạng Anh.

Dưới thời Pochettino, Tottenham trở thành một tập thể giàu năng lượng, chơi pressing quyết liệt và có khả năng chuyển trạng thái rất nhanh. Ông đưa đội bóng thành London vào chung kết Champions League năm 2019, đồng thời giúp Tottenham thường xuyên góp mặt trong nhóm cạnh tranh những vị trí hàng đầu Ngoại hạng Anh.

The Guardian đánh giá Pochettino thuộc nhóm những HLV hàng đầu từng làm việc tại Ngoại hạng Anh. Theo thống kê được bài báo dẫn lại, trong nhóm 20 nhà cầm quân có hơn 290 trận tại giải đấu, chỉ năm chiến lược gia gồm Alex Ferguson, Arsene Wenger, Jose Mourinho, Jurgen Klopp và Pep Guardiola có thành tích điểm số trung bình mỗi trận tốt hơn ông.

Điểm đáng chú ý là Pochettino không chỉ được đánh giá cao về chiến thuật pressing. Ông còn có kinh nghiệm phát triển cầu thủ trẻ và quản lý những ngôi sao lớn. Harry Kane, Son Heung-min, Kylian Mbappe, Lionel Messi và Neymar đều từng làm việc dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân này.

Tuy nhiên, thử thách tại Manchester United không hề đơn giản. The Guardian cũng nhắc lại quãng thời gian Pochettino dẫn dắt Chelsea với nhiều biến động, dù đội bóng có những trận đấu giàu bàn thắng. Điều đó cho thấy tài năng của ông không đồng nghĩa mọi vấn đề ở một đội bóng lớn đều có thể được giải quyết nhanh chóng.

Pochettino đến Old Trafford trong bối cảnh Manchester United cần một cuộc tái thiết thực sự. Người hâm mộ không chỉ chờ đợi những chiến thắng, mà còn muốn nhìn thấy bản sắc thi đấu rõ ràng và một tập thể đủ sức cạnh tranh các danh hiệu. Sau nhiều lần thay đổi trên băng ghế huấn luyện kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Pochettino được trao cơ hội tạo nên sự khác biệt. Áp lực dành cho ông vì thế rất lớn ngay từ những ngày đầu.