Nhật Bản hủy trận giao hữu với tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam từng chạm trán Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019 và để thua với tỷ số 0-1. Ảnh: Minh Chiến.

Ngày 13/11, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) thông báo hủy trận giao hữu thuộc khuôn khổ Kirin Challenge Cup 2026, dự kiến diễn ra ngày 30/12 tại sân Panasonic Stadium Suita, thành phố Osaka. Trận giao hữu này được dự kiến tổ chức với tuyển Việt Nam, nhằm lên kế hoạch giúp tuyển Nhật Bản chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027.

Trong thông cáo, JFA cho biết: "Trận đấu này được lên kế hoạch như một phần trong quá trình tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản, hướng đến Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027. Tuy nhiên, sau khi giải đấu bị hoãn, chúng tôi đã cân nhắc tổng thể và quyết định hủy trận đấu".

Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto cũng bày tỏ tiếc nuối: "Chúng tôi rất tiếc vì không thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ đã mong chờ Kirin Challenge Cup 2026. Chúng tôi xác định đây là cơ hội rất quan trọng đối với quá trình tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên, sau khi Asian Cup bị hoãn và cân nhắc tổng thể hoạt động của đội tuyển quốc gia, chúng tôi đi đến quyết định hủy trận đấu".

Trước đó, ngày 3/11, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) thông báo hoãn Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Giải đấu vốn dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 được chuyển sang thời gian từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028. Sự thay đổi này khiến các đội tuyển phải điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu. Đáng chú ý, trước khi giải giao hữu bị hủy, đội tuyển Việt Nam từng được truyền thông Nhật Bản nhắc đến như ứng viên hàng đầu để đối đầu với đội chủ nhà.

Ngày 11/10, nhật báo thể thao Sponichi đưa tin tuyển Nhật Bản có khả năng chạm trán Việt Nam vào ngày 30/12. Theo nguồn tin của tờ báo này, quá trình đàm phán giữa hai liên đoàn đã có những tiến triển thuận lợi và hướng đến việc hoàn tất các chi tiết tổ chức.

Đến ngày 7/11, Sponichi tiếp tục đề cập Việt Nam là ứng viên hàng đầu cho trận giao hữu. Tuy nhiên, JFA chưa từng công bố danh tính đối thủ. Trong thông báo tổ chức trận đấu vào ngày 15/10, JFA vẫn ghi là sẽ gặp một đối thủ đang trong quá trình điều chỉnh, đàm phán. Vì vậy, việc trận đấu ngày 30/12 bị hủy đồng nghĩa phương án để tuyển Việt Nam đối đầu Nhật Bản vào dịp cuối năm không thể diễn ra.

Theo kế hoạch được JFA công bố, HLV Hajime Moriyasu sẽ dẫn dắt tuyển Nhật Bản lần cuối trong trận gặp Paraguay ngày 17/11, thuộc khuôn khổ Mizuho Blue Challenge The Kallang Football Series tại Singapore.