Doctor X lập kỷ lục mới

Doctor X tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi ghi nhận thành tích rating cao nhất kể từ ngày lên sóng. Sau 6 tập phát sóng, bộ phim đạt rating trung bình toàn quốc 19,5% theo Nielsen Korea, trong khi mức rating cao nhất trong thời gian phát sóng được ghi nhận là 21,3%. Đây là bước tiến đáng chú ý của tác phẩm có sự tham gia của Kim Ji Won, nữ diễn viên từng gây tiếng vang qua nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Trước đó, Doctor X đã liên tục cải thiện thành tích qua các tập đầu tiên. Tập 1 ghi nhận rating trung bình toàn quốc 11,4%, tập 2 đạt 14,9%, tập 3 đạt 15,1% và tập 4 tăng lên 18,5%. Sau khi giảm còn 17,5% ở tập 5, bộ phim nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng với 19,5% ở tập 6. Thành tích này giúp Doctor X vươn lên nhóm những phim truyền hình cuối tuần có rating cao của đài SBS.

Bộ phim Doctor X đang thu hút nhiều sự chú ý.

Bên cạnh số liệu rating, Doctor X còn ghi dấu ấn trên nền tảng trực tuyến. Theo KBS World Vietnamese, trong tuần từ ngày 12 đến 18/10, bộ phim đạt 7,1 triệu lượt xem trên Netflix, đứng đầu bảng xếp hạng chương trình không nói tiếng Anh. Tác phẩm cũng dẫn đầu tại 7 quốc gia và lọt Top 10 ở 48 quốc gia trong cùng kỳ. Những kết quả này cho thấy sức hút của Doctor X không chỉ giới hạn ở thị trường Hàn Quốc.

Một trong những yếu tố được chú ý là màn trở lại của Kim Ji Won với dòng phim y khoa. Trong Doctor X, cô đảm nhận vai Gye Su Jeong, nữ bác sĩ phẫu thuật sở hữu tay nghề xuất sắc, nổi tiếng với sự tự tin và nguyên tắc không chấp nhận thất bại trong phòng mổ. Nhân vật phải đối mặt với những bất công, sự đấu đá quyền lực và các vấn đề đạo đức tồn tại trong môi trường bệnh viện.

Kim Ji Won trong phim Doctor X.

Khác với hình ảnh nữ chính thường thấy trong các bộ phim tình cảm, Gye Su Jeong được xây dựng như một người phụ nữ quyết đoán, thẳng thắn và sẵn sàng đối đầu với những người có quyền lực. Cô không dễ dàng thỏa hiệp với những quy tắc bất hợp lý, đồng thời đặt năng lực chuyên môn và trách nhiệm với bệnh nhân lên hàng đầu. Cách xây dựng nhân vật này tạo nên nét riêng cho Doctor X giữa thị trường phim Hàn Quốc có nhiều tác phẩm cùng khai thác đề tài bệnh viện.

Doctor X có tên đầy đủ là Doctor X: Age of the White Mafia, còn được biết đến với tên quốc tế Doctor X: Mafia in White. Bộ phim được phát triển từ loạt phim y khoa Nhật Bản Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon, nhưng mang cách tiếp cận riêng khi kết hợp các ca phẫu thuật với cuộc chiến chống tham nhũng và những bất cập trong hệ thống y tế.

Sức hút của Doctor X còn đến từ nhịp phim tập trung vào những xung đột trực diện, các tình huống chuyên môn và hành trình nhân vật chính tìm cách bảo vệ nguyên tắc nghề nghiệp. Thay vì chỉ khai thác các ca bệnh, tác phẩm mở rộng câu chuyện sang mối quan hệ giữa chuyên môn, quyền lực và trách nhiệm của người làm nghề y.

Với rating tiếp tục tăng và thành tích quốc tế trên Netflix, Doctor X đang có nhiều cơ hội nối dài chuỗi dấu mốc đáng chú ý. Khi câu chuyện của Gye Su Jeong vẫn còn tiếp diễn, những tập phát sóng tiếp theo được kỳ vọng sẽ cho thấy liệu bộ phim có thể tiến xa hơn về rating và duy trì vị trí trên các bảng xếp hạng trực tuyến hay không.