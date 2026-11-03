Rock concert sôi động kết nối hàng vạn khán giả

Tiếp nối đêm nhạc “Tự hào là người Việt Nam” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, tối 2-11, Rock concert “Thái Nguyên bừng sáng” đã diễn ra tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, thu hút khoảng 30.000 khán giả.

Rock concert với chủ đề "Thái Nguyên bừng sáng". Ảnh: BTC

Được tổ chức trong khuôn khổ Festival Trà quốc tế Thái Nguyên - năm 2026, Rock concert “Thái Nguyên bừng sáng” do Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty cổ phần Netmedia thực hiện với tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng thực hiện. Chương trình hướng tới dấu mốc 195 năm thành lập tỉnh, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa trà, cảnh sắc thiên nhiên và con người Thái Nguyên tới bạn bè trong nước, quốc tế.

Điểm nhấn của đêm nhạc là sự kết hợp giữa những ca khúc giàu âm hưởng truyền thống cách mạng với các bản “hit” trẻ trung và chất rock hiện đại. Hành trình âm nhạc được xây dựng qua ba phần, tạo mạch kết nối từ cội nguồn lịch sử đến đời sống hôm nay và khát vọng tương lai.

Đông đảo khán giả tham dự và hưởng ứng chương trình. Ảnh: BTC

Trong suốt đêm nhạc, những cánh tay giơ cao, tiếng hát hòa cùng ban nhạc và những tràng cổ vũ cuồng nhiệt tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Tinh thần rock mạnh mẽ được truyền tải qua các ca khúc quen thuộc, khơi dậy tình yêu quê hương và niềm tự hào về vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Ở phần “Mạch nguồn đất Việt”, những ca khúc “Dậy mà đi”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Vết chân tròn trên cát” gợi nhắc truyền thống đấu tranh, tinh thần kiên cường và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Các ca khúc “Đường lên phía trước” và “Kỷ nguyên hòa ca” qua phần thể hiện của ca sĩ Đông Hùng nối mạch cảm xúc bằng tinh thần hướng về tương lai, khát vọng dựng xây đất nước.

Phần trình diễn hiện gần gũi, trẻ trung của Isaac. Ảnh: BTC

Không khí sân vận động trở nên trẻ trung, sôi động hơn ở phần “Thái Nguyên – Sức trẻ – Bừng sáng – Vươn xa”. Những ca khúc “Rừng vàng biển bạc”, “Nơi anh không thuộc về”, “Bống bống bang bang” qua phần trình diễn của Isaac mang đến sắc thái hiện đại, gần gũi với khán giả trẻ.

Trong khi đó, “Mẹ yêu con”, “Khóa ly biệt”, mashup “Đôi mắt – Chiếc khăn gió ấm” do Anh Tú thể hiện tạo nên những khoảng lắng và sắc thái cảm xúc khác biệt.

Ca sĩ Anh Tú biểu diễn trong chương trình. Ảnh: BTC

Sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà với “Rực rỡ Việt Nam tôi”, “Keep Me in Love”, “Cô đơn trên sofa” tiếp tục khuấy động không gian biểu diễn bằng phong cách trình diễn cuốn hút, giàu năng lượng.

Phần rock với chủ đề “Rock bùng nổ giới trẻ – Kết nối triệu trái tim” tạo nên điểm nhấn riêng của chương trình. Ban nhạc Ngũ Cung mang đến những tiết mục giàu cá tính như “Đón em trở về”, “Yêu”, “Hành khúc ngày và đêm”, “Cô Đôi thượng ngàn”, “Người ở đừng về”.

Việc đưa chất liệu dân gian vào ngôn ngữ rock qua “Cô Đôi thượng ngàn”, “Người ở đừng về” tạo nên sự giao thoa thú vị giữa âm nhạc truyền thống và phong cách biểu diễn đương đại. Những giai điệu quen thuộc được khoác lên diện mạo mới, góp phần đưa chất liệu văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng trẻ.

Đông đảo khán giả hưởng ứng chương trình. Ảnh: BTC

Khán giả hòa nhịp theo các tiết mục sôi động. Ảnh: BTC

Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Bảo Trâm Idol, Nhật Huyền, vũ đoàn Hà Nội Trẻ cùng các ban nhạc, tạo thêm điểm nhấn cho Festival Trà quốc tế Thái Nguyên – năm 2026, đồng thời giới thiệu một Thái Nguyên giàu truyền thống, thân thiện, năng động và đang hướng tới những bước phát triển mới.