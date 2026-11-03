Fangirl 'đu concert' bị gãy chân được nâng hạng vé: 'Tui sẽ stan HIEUTHUHAI suốt đời'

Khoảng 10 ngày trước concert Mắt Nhắm Mắt Mở Concert Day 3 tại Hà Nội, Thu Anh không may gặp tai nạn và bị gãy xương chân. Nghĩ rằng sau 1 tuần sẽ ổn hơn nhưng tình trạng của Thu Anh vẫn khá tệ. Cô bạn cho biết, bản thân đau nhiều đến nỗi không thể đặt chân xuống đất. Người bạn đi cùng vì thế cũng bắt đầu lo lắng, hỏi Thu Anh liệu có thể đến concert hay bán lại vé.

Câu chuyện được người bạn của Thu Anh chia sẻ trên Threads và viral với gần 40K lượt "thả tim" sau hơn 1 ngày đăng tải.

Trong lúc trò chuyện, đôi bạn nghĩ vu vơ thử nhắn tin cho HIEUTHUHAI với kỳ vọng cực thấp. Không ngờ, anh thực sự hồi âm: “Để anh xử lý cho nhen”. Nếu không nhận được lời hồi đáp này, Thu Anh chia sẻ, cô bạn dự định: Một là vẫn mạo hiểm đến concert bằng nạng và sẽ tự xoay sở để lên khán đài; hai là bán lại một vé để người bạn đi một mình.

Tuy nhiên, HIEUTHUHAI đã nhận được "tín hiệu ét-o-ét", chủ động hỗ trợ cho bạn fangirl này. Thu Anh được ê-kíp của anh liên hệ và sắp xếp chuyển hạng vé cho cả cô và bạn thân từ khu Mái Nhà (có giá 1,6 triệu đồng - mức thấp nhất) lên hạng vé Gác Mái (12 triệu đồng, giá cao thứ 2). Như vậy, hai người được chuyển lên khu vực có mức giá cao gấp 7,5 lần so với hạng vé ban đầu.

Theo chia sẻ của Thu Anh, khu Mái Nhà có ghế ngồi nhưng các vị trí khá gần nhau, không thuận tiện cho người đang phải di chuyển bằng xe lăn hoặc nạng. Trong khi đó, Gác Mái có không gian rộng rãi, thoải mái hơn.

Sự hỗ trợ của ê-kíp không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp hạng vé. Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Thu Anh cho biết, khi đến concert, bạn được nhân viên hướng dẫn và đẩy xe lăn đến bàn thông tin để ghi nhận trường hợp đặc biệt. Trên quãng đường dài hơn 1 km từ khu vực bên ngoài vào khán đài, các nhân viên tiếp tục hỗ trợ cô di chuyển.

Thu Anh được ê-kíp HIEUTHUHAI hỗ trợ di chuyển.

Khi đến khu Gác Mái, nhân viên còn hỗ trợ đưa Thu Anh lên vị trí và mang đồ ăn, thức uống đến tận chỗ. Trước khi đến concert, cô và người bạn đi cùng đã chuẩn bị tinh thần sẽ tự xoay xở, thậm chí tính đến chuyện hỗ trợ nhau di chuyển vào bên trong. Vì thế, việc được nhân viên chủ động giúp đỡ ngay từ lúc có mặt tại địa điểm tổ chức khiến cả hai bất ngờ và xúc động. Sau khi chương trình kết thúc, ê-kíp vẫn hỗ trợ bộ đôi đến khi lên xe ra về.

Góc nhìn của Thu Anh và bạn tại concert sau khi được hỗ trợ nâng hạng vé vì chấn thương.

Với Thu Anh, việc thay đổi vị trí đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của bạn khi tham dự chương trình trong điều kiện chấn thương. Quá trình "đu concert" thần tượng tưởng "kiếp nạn" gian nan lại được "ông bụt" HIEUTHUHAI và ê-kíp "phù phép" thành kỷ niệm đáng nhớ.

Tiết lộ mình bắt đầu "đu" HIEUTHUHAI chủ yếu vì âm nhạc và ngoại hình, Thu Anh chia sẻ, sau kỷ niệm này, cô có thêm một lý do để trân trọng nam rapper. Đó là sự chân thành anh dành cho người hâm mộ. Việc chia sẻ câu chuyện lên Threads cũng xuất phát từ mong muốn lan tỏa một trải nghiệm tích cực đến cộng đồng SUNDAYs và những người yêu nhạc.