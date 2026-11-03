Hoa hậu Việt Nam lấy chồng thiếu gia nhà tỷ phú, sinh 2 con vẫn thon thả, tái xuất showbiz đẹp bất ngờ

Hoa hậu Việt Nam 2016 tái xuất sau hai lần sinh nở, nhan sắc ngày càng mặn mà

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 khi mới 20 tuổi. Cô được công chúng yêu mến bởi vẻ đẹp dịu dàng, gương mặt thanh tú cùng phong cách kín đáo, nền nã. Sau khi giành vương miện, người đẹp tham gia nhiều hoạt động giải trí, thiện nguyện và từng đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới 2017.

Tháng 10/2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, con trai út của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, thường được biết đến với tên gọi bầu Hiển. Ông xã nàng hậu hiện là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội.

Sau đám cưới, Đỗ Mỹ Linh dần giảm tần suất tham gia các hoạt động showbiz để dành thời gian chăm sóc gia đình. Cô khá kín tiếng về đời sống riêng, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh bên chồng, con hoặc xuất hiện trong những dịp đặc biệt.

Năm 2023, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh đón con gái đầu lòng, thường được gọi bằng tên thân mật là Titi. Đến năm 2026, nàng hậu tiếp tục đón thêm thành viên mới, hoàn thiện tổ ấm nhỏ.

Sau hai lần sinh nở, Đỗ Mỹ Linh khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi ngoại hình rạng rỡ và vóc dáng thon thả. Trong những hình ảnh xuất hiện gần đây, cô ghi điểm với gương mặt tươi tắn, làn da sáng cùng thần thái nhẹ nhàng, tự tin.

Đặc biệt, nàng hậu bắt đầu tham gia nhiều sự kiện và chương trình thời trang hơn so với giai đoạn trước. Mỗi lần xuất hiện, cô đều thu hút sự quan tâm nhờ cách lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng và hình ảnh hiện tại.

Nếu trước đây Đỗ Mỹ Linh thường gắn liền với phong cách nữ tính, ngọt ngào thì giờ đây, người đẹp có phần trưởng thành và đằm thắm hơn. Cô ưu tiên những thiết kế có đường cắt may tinh tế, phom dáng chỉn chu và màu sắc trang nhã.

Sự thay đổi này giúp Hoa hậu Việt Nam 2016 xây dựng hình ảnh một phụ nữ hiện đại, vừa có nét dịu dàng vốn có, vừa toát lên vẻ tự tin và sang trọng.

Gu thời trang tinh tế, diện đồ tối giản vẫn nổi bật giữa đám đông

Một trong những điểm khiến Đỗ Mỹ Linh nhận nhiều lời khen trong lần trở lại này là phong cách thời trang. Thay vì lựa chọn trang phục quá cầu kỳ, nàng hậu ưu tiên những thiết kế tối giản nhưng có điểm nhấn ở chất liệu, đường cắt và cách phối phụ kiện.

Trong một lần xuất hiện gần đây, Đỗ Mỹ Linh diện bộ suit màu kem của thương hiệu Việt GIA STUDIOS VN. Thiết kế gồm áo blazer phom rộng, sơ mi đồng điệu và quần suông, tạo nên tổng thể thanh lịch, hiện đại.

Tông màu trung tính giúp bộ trang phục trông trang nhã, trong khi phần vai áo được xử lý đứng dáng mang lại vẻ chỉn chu. Người đẹp không sử dụng quá nhiều phụ kiện, để kiểu dáng trang phục và thần thái trở thành điểm nhấn chính.

Ở một sự kiện khác, Đỗ Mỹ Linh lựa chọn chiếc váy đen ôm sát đến từ thương hiệu LINH BUI. Thiết kế có phần cổ vuông, quai bản lớn và đường chiết eo tinh tế, giúp tôn vóc dáng sau sinh.

Nàng hậu kết hợp váy cùng đồng hồ, khuyên tai nhỏ và túi Chanel màu đen. Cách phối đồ tiết chế giúp tổng thể hài hòa, không quá phô trương nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng.

Bên cạnh những bộ trang phục hiện đại, Đỗ Mỹ Linh cũng dành sự yêu thích cho các thiết kế mang hơi hướng cổ điển. Một chiếc váy ren dáng dài, trễ vai với những lớp bèo mềm mại từng giúp cô khoe vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng.

Chất liệu ren cùng kiểu tóc uốn sóng buộc nửa tạo nên hình ảnh thanh thoát, có phần lãng mạn. Đây cũng là một trong những phong cách phù hợp với nét đẹp nhẹ nhàng vốn gắn liền với Hoa hậu Việt Nam 2016.

Trong một bộ trang phục khác, người đẹp diện váy màu kem của thương hiệu Lumie Concepts. Thiết kế có cổ sơ mi kín đáo, tay voan phồng xuyên thấu và phần vạt bất đối xứng, tạo điểm nhấn mà không cần sử dụng nhiều chi tiết trang trí.

Kết hợp cùng tóc búi gọn và giày mũi nhọn, Đỗ Mỹ Linh mang đến hình ảnh thanh lịch, chỉn chu, phù hợp với những sự kiện trang trọng.

Không chỉ nổi bật trong các thiết kế cầu kỳ, nàng hậu còn cho thấy khả năng lựa chọn trang phục đơn giản mà hiệu quả. Một chiếc váy đen dáng midi với phần cổ đổ mềm mại được cô kết hợp cùng giày slingback sáng màu, tạo nên bộ trang phục nhẹ nhàng, có thể ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Nhìn vào những lần xuất hiện gần đây, có thể thấy Đỗ Mỹ Linh đang theo đuổi phong cách quiet luxury – sự sang trọng kín đáo, chú trọng chất liệu, phom dáng và tính hài hòa thay vì những chi tiết phô trương.

Đáng chú ý, nhiều trang phục được cô lựa chọn đến từ các thương hiệu thiết kế trong nước. Điều này không chỉ tạo nên dấu ấn cá nhân mà còn cho thấy sự đa dạng trong cách nàng hậu xây dựng hình ảnh thời trang.

Sau một thời gian ưu tiên cuộc sống gia đình, Đỗ Mỹ Linh đang dần trở lại với những hoạt động trước công chúng. Ở tuổi 30 và đã là mẹ hai con, người đẹp vẫn giữ được nét thanh tú quen thuộc, đồng thời có thêm vẻ trưởng thành, đằm thắm trong cả nhan sắc lẫn phong cách ăn mặc.