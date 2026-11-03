Chú rể Ireland đưa hơn 30 người vượt 10.000 km đón cô dâu miền Tây

Tháng 7/2023, Trần Thảo Ngân (sinh năm 1995, quê Vĩnh Long) và Jerome Holmes (sinh năm 1988, đến từ Ireland) quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Khi đó, Ngân vừa trở về sau hơn 5 năm làm việc tại Singapore, còn Jerome mới đến Việt Nam khoảng 2 tháng sau hành trình khám phá nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Á và châu Phi.

Thời điểm ấy, Ngân dự định chỉ ở Việt Nam khoảng 2 tháng trước khi sang Australia tiếp tục công việc. Cô vừa kết thúc một mối tình và muốn dành thời gian tận hưởng cuộc sống độc thân.

"Ban đầu, tôi chỉ muốn tìm người có cùng sở thích để trò chuyện hoặc lập nhóm cùng nhau khám phá các địa điểm du lịch ở Việt Nam", Ngân chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Nên duyên sau chuyến du lịch chung

Chỉ sau một ngày trò chuyện, Ngân và Jerome quyết định gặp mặt.

Ấn tượng đầu tiên của Ngân về Jerome là chàng trai vui tính, hài hước, có nhiều trải nghiệm và hiểu biết về du lịch. Anh từng đi qua nhiều quốc gia và chọn Việt Nam làm điểm dừng chân để sinh sống và làm việc.

"Tôi thấy Ngân là cô gái cá tính, có chung niềm đam mê khám phá những vùng đất mới", Jerome nhớ lại lần đầu gặp Ngân.

Cảm thấy hợp tính, họ bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến đi chung. Một trong những hành trình đáng nhớ nhất là khoảng 2 tuần khám phá cung đường Hà Giang.

Những ngày cùng nhau di chuyển, trải nghiệm cảnh đẹp và sinh hoạt trên đường giúp Ngân và Jerome hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, chuyến đi cũng khiến cả hai phải đối diện với khác biệt trong định hướng tương lai.

Những chuyến đi khám phá vùng đất mới là điểm chung đưa Ngân và Jerome đến gần nhau.

Khi đó, Ngân chuẩn bị sang Australia làm việc, còn Jerome quyết định sinh sống lâu dài tại Việt Nam. Cả hai từng cân nhắc liệu có nên tiếp tục mối quan hệ khi mỗi người ở một nơi.

"Khi biết sắp phải xa tôi, anh ấy buồn đến mức bật khóc dù hai đứa chưa ở bên nhau quá lâu. Sau cùng, chúng tôi vẫn quyết định dừng lại vì không tìm được tiếng nói chung", Ngân kể.

Tháng 8/2023, Ngân sang Australia như dự định. Trong thời gian này, cả hai gần như ngừng liên lạc. Ngân thậm chí khuyên Jerome nên gặp gỡ và tìm hiểu cô gái khác. Anh cũng thử mở lòng với một người mới nhưng nhận ra mình vẫn còn tình cảm với Ngân.

Cuối cùng, Jerome chủ động nhắn tin bày tỏ tình cảm và mong muốn nối lại mối quan hệ. Cảm nhận được sự chân thành của anh, Ngân đồng ý cho cả hai thêm cơ hội.

Tháng 11/2023, Jerome từ Việt Nam bay sang Australia để đón sinh nhật bạn gái. Họ cùng thực hiện chuyến du lịch bằng ôtô quanh Melbourne, có thêm thời gian bên nhau sau những tháng xa cách.

Đầu năm 2024, cả hai tiếp tục có chuyến du lịch kéo dài 2 tuần tại Indonesia. Kết thúc hành trình, Jerome trở về Việt Nam, còn Ngân quay lại Australia. Những lần gặp gỡ rồi chia xa khiến cả hai nghiêm túc hơn trong việc tính toán tương lai chung.

Trong thời gian này, họ bắt đầu bàn bạc về khả năng Ngân trở về Việt Nam để cùng Jerome xây dựng cuộc sống lâu dài. Tháng 5/2024, cô quyết định nghỉ công việc tại Australia và trở về TP.HCM.

Tháng 8/2024, sau một năm quen nhau, Jerome cầu hôn Ngân tại Hội An trước sự chứng kiến của vài người bạn thân đến từ Tây Ban Nha. "Lúc đó, tôi cảm nhận được tình cảm Jerome dành cho mình và cả sự gắn bó của anh với Việt Nam", Ngân chia sẻ.

Trải nghiệm đám cưới miền Tây

Sau lời cầu hôn, Ngân đưa Jerome về quê ra mắt gia đình tại miền Tây. Anh cũng có mặt trong những dịp lễ quan trọng của người thân cô. Qua những lần tiếp xúc, bố mẹ Ngân có cơ hội hiểu hơn về tính cách, cách cư xử và sự quan tâm của chàng trai Ireland dành cho con gái.

Khi hai người quyết định tiến tới hôn nhân, gia đình hai bên đều ủng hộ. Tháng 8/2025, cặp đôi tổ chức đám cưới tại quê nhà cô dâu, với sự tham dự của người thân và bạn bè hai phía.

Điểm đáng chú ý trong hôn lễ là sự xuất hiện của hơn 30 vị khách quốc tế từ phía nhà trai. Trong số đó có mẹ, em gái và bạn bè, đối tác của Jerome đến từ nhiều quốc gia. Họ vượt quãng đường hơn 10.000 km để có mặt tại Việt Nam, cùng chú rể tham dự ngày trọng đại.

Cặp đôi lựa chọn kết hợp phong tục cưới hỏi truyền thống Việt Nam với nghi thức phương Tây. Buổi sáng, nhà trai thực hiện các nghi lễ bê tráp, xin dâu, thắp hương gia tiên và rước dâu. Khách mời nước ngoài cũng có dịp tìm hiểu những nghi thức quen thuộc trong đám cưới Việt.

Để giới thiệu nét văn hóa quê hương với gia đình và bạn bè chồng, Ngân tự lên ý tưởng trang trí cổng cưới theo phong cách miền Tây. Cây chuối, lá dừa, buồng dừa, buồng cau cùng những vật dụng quen thuộc của miền quê được đưa vào không gian ngày cưới.

Hơn 30 người thân, bạn bè của Jerome từ Ireland và nhiều quốc gia đến Việt Nam dự đám cưới.

Không chỉ tạo sự khác biệt về hình thức, chiếc cổng cưới còn trở thành trải nghiệm thú vị với khách quốc tế. Họ được thưởng thức nước dừa tươi lấy ngay từ những trái dừa trang trí trên cổng. Một số vị khách còn được trải nghiệm tục bê tráp, nghi thức đón dâu bằng thuyền hoa và các phong tục trong lễ gia tiên.

"Mọi người nói đây là đám cưới độc đáo và thú vị nhất mà họ từng tham dự. Nghe vậy, tôi rất vui vì đã mang được nét văn hóa quê hương giới thiệu với bạn bè quốc tế", Ngân chia sẻ.

Bên cạnh phần lễ truyền thống, cặp đôi còn tổ chức tiệc cưới theo phong cách phương Tây vào buổi chiều. Tại đây, cô dâu và chú rể cùng trao nhẫn, đọc lời thề nguyện trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè hai bên.

Một chi tiết đặc biệt trong buổi lễ là bó hoa cưới của Ngân được tạo hình từ chiếc móng ngựa do em gái Jerome mang từ Ireland sang.

Theo cô, ý tưởng này gắn với quê hương chú rể, nơi có những đồng cỏ rộng lớn cùng truyền thống chăn nuôi, huấn luyện ngựa. Cặp đôi muốn đưa một vật gợi nhớ về Ireland vào ngày trọng đại, bên cạnh những hình ảnh đặc trưng của miền Tây Việt Nam.

Sau đám cưới, Ngân và Jerome vẫn làm việc tại TP.HCM và duy trì nếp sinh hoạt riêng. Ngân cho biết trước khi kết hôn, họ đều đã quen với việc sống xa gia đình.

Dù lớn lên trong hai nền văn hóa khác nhau, cả hai ít gặp bất đồng lớn về lối sống. Sau hơn 2 năm gắn bó với Việt Nam, Jerome đã quen với nhiều nét sinh hoạt địa phương, từ thưởng thức nước dừa, các món kho có vị ngọt đến cách trò chuyện gần gũi của người miền Tây.

Anh cũng chủ động học tiếng Việt để giao tiếp với gia đình vợ, dù thừa nhận đây là ngôn ngữ không dễ học.

"Tôi đặc biệt yêu thích cuộc sống ở Việt Nam, nhất là sự bình yên ở những vùng quê và sự chân thành, cởi mở của người dân", Jerome nói.

Cổng cưới được Ngân tự tay thiết kế, trang trí bằng cây chuối, lá dừa và những vật liệu quen thuộc với miền Tây.

Trong cuộc sống chung, khi xảy ra mâu thuẫn, Jerome thường là người chủ động làm hòa trước. Anh có xu hướng trao đổi trực tiếp, giải thích quan điểm của mình để cả hai hiểu rõ vấn đề và tìm cách giải quyết.

Nhìn lại hành trình từ lần gặp gỡ trên ứng dụng hẹn hò đến ngày trở thành vợ chồng, Ngân cho biết điều cô trân trọng nhất là tìm được người đồng hành biết tôn trọng, lắng nghe và thấu hiểu mình.

"Điều khiến tôi cảm thấy may mắn và trân trọng nhất là đã tìm được người bạn đồng hành cùng mình trong đời, một người luôn tôn trọng, lắng nghe, thấu hiểu và nhường nhịn mình trong mọi việc", cô nói.

Minh Vũ