Sức trẻ và hào khí hòa quyện tại 'Thái Nguyên bừng sáng'

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, gắn với Festival Trà quốc tế 2026.

Đêm nhạc quy mô 30.000 khán giả đi từ những ca khúc giàu âm hưởng truyền thống đến pop, ballad và rock.

Đêm nhạc có sự tham gia của các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú, Đông Hùng, Thái Thùy Linh, Bảo Trâm Idol, Nhật Huyền cùng hai ban nhạc Ngũ Cung, Ban nhạc Người lính và Vũ đoàn Hà Nội Trẻ. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện, Công ty cổ phần Netmedia tổ chức. Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, MC Phí Linh.

Mở màn chương trình là ca khúc “Thái Nguyên chào ngày nắng mới” do Bảo Trâm Idol, Nhật Huyền và Vũ đoàn Hà Nội Trẻ biểu diễn. Tiếp đó, đêm nhạc chuyển sang phần I với chủ đề “Mạch nguồn đất Việt”, tôn vinh lịch sử, truyền thống cách mạng và tinh thần người Việt.

Thái Thùy Linh cùng Ban nhạc Người lính trình diễn các ca khúc “Dậy mà đi”, “Hát mãi khúc quân hành” và “Vết chân tròn trên cát”. Tiếp nối mạch nội dung này, Đông Hùng biểu diễn “Đường lên phía trước” và “Kỷ nguyên hòa ca”.

Phần II mang chủ đề “Thái Nguyên - Sức trẻ - Bừng sáng - Vươn xa”, với những ca khúc trẻ trung, sôi động. Isaac mở đầu bằng ba tiết mục “Rừng vàng biển bạc”, “Nơi anh không thuộc về” và “Bống bống bang bang”.

Thái Thùy Linh cùng Ban nhạc Người lính trình diễn các ca khúc “Dậy mà đi”, “Hát mãi khúc quân hành” và “Vết chân tròn trên cát”.

Anh Tú tiếp nối chương trình với “Mẹ yêu con”, “Khóa ly biệt” và mashup “Đôi mắt - Chiếc khăn gió ấm”. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà mang đến các ca khúc “Rực rỡ Việt Nam tôi”, “Keep Me In Love” và “Cô đơn trên sofa”, kết hợp biểu diễn cùng vũ đoàn.

Điểm nhấn của đêm nhạc là phần III với chủ đề “Rock bùng nổ giới trẻ - Kết nối triệu trái tim”. Ban nhạc Ngũ Cung lần lượt trình diễn “Đón em trở về”, “Yêu”, “Hành khúc ngày và đêm”, “Cô đôi thượng ngàn” và “Người ở đừng ở”.

Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” được xây dựng với nhiều màu sắc âm nhạc, từ những ca khúc về đất nước, người lính đến pop, ballad và rock.

Với những giai điệu mạnh mẽ kết hợp chất liệu âm nhạc dân gian, phần trình diễn của Ngũ Cung tạo nên không khí sôi động ở cuối chương trình. Đêm nhạc khép lại với ca khúc “Người ơi người ở đừng về”, hoàn tất chương trình kéo dài khoảng hai giờ.

Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” được xây dựng với nhiều màu sắc âm nhạc, từ những ca khúc về đất nước, người lính đến pop, ballad và rock. Chương trình hướng tới quy mô 30.000 khán giả, góp phần tạo điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và Festival Trà quốc tế 2026.