Đình Bắc thừa nhận 'cơ thể mỏi mệt'

Nguyễn Đình Bắc thừa nhận cơ thể mệt mỏi sau quãng thời gian liên tục thi đấu cho CLB và đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, sau trận CLB Công an Hà Nội gặp Kashima Antlers tại AFC Champions League Elite 2026/27, tiền đạo sinh năm 2004 khẳng định anh vẫn trân trọng mọi cơ hội và sẵn sàng ra sân khi được HLV yêu cầu.

“Cơ thể tôi có mỏi mệt nhưng tôi luôn trân quý mọi cơ hội và sẵn sàng ra sân khi huấn luyện viên yêu cầu thi đấu”, Nguyễn Đình Bắc chia sẻ.

Nguyễn Đình Bắc nằm trong nhóm cầu thủ phải thi đấu nhiều nhất của bóng đá Việt Nam trong nửa năm qua. Anh liên tục ra sân tại V.League trước khi lên tập trung đội tuyển quốc gia. Nguyễn Đình Bắc đá chính toàn bộ các trận tại ASEAN Cup 2026 rồi trở về Việt Nam dự trận Siêu cúp Quốc gia và thêm 3 trận ở V.League.

Sau đó, Đình Bắc vẫn nằm trong danh sách đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang-sik từng tính phương án cho Đình Bắc nghỉ ngơi nhưng trận nào cầu thủ này cũng thi đấu ít nhất một hiệp.

Đình Bắc liên tục thi đấu cho CLB Công an Hà Nội và đội tuyển Việt Nam với mật độ dày.

Kết thúc giải đấu, HLV Alexandre Polking chỉ sử dụng Đình Bắc trong hiệp hai trận gặp Lion City Sailors tại Shopee Cup. Tuy nhiên, Đình Bắc vẫn bị đau nhẹ sau một pha va chạm khi trận đấu gần kết thúc.

Trở lại cuộc đọ sức giữa Công an Hà Nội và Kashima Antlers, Nguyễn Đình Bắc được xếp đá chính ngay từ đầu. Ngôi sao sinh năm 2004 có một trận đấu đáng chú ý. Anh gây nhiều khó khăn cho hậu vệ đối phương nhờ nền tảng thể lực và tốc độ. Đáng tiếc, Đình Bắc bỏ lỡ một cơ hội nguy hiểm có thể giúp Công an Hà Nội mở tỷ số.

Sang hiệp hai, sự xuất hiện của Shibasaki thay đổi cục diện trận đấu. Cựu tuyển thủ Nhật Bản thực hiện đường căng ngang hiểm hóc khiến Adou Minh lúng túng đá phản lưới nhà. Những nỗ lực của Nguyễn Đình Bắc và đồng đội không mang lại kết quả, CLB Công an Hà Nội chấp nhận thất bại 0-1 trước Kashima Antlers.

“Toàn đội đã chơi tốt nhưng kết quả chưa như mong muốn, chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn ở các trận đấu sắp tới. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ và đây là động lực to lớn cho CLB Công an Hà Nội”, Đình Bắc nói.