World Cup 2026 thúc đẩy làn sóng hâm mộ bóng đá tại Mỹ

Dư âm World Cup 2026 tiếp tục lan tỏa, thúc đẩy sự gia tăng mạnh mẽ lượng người hâm mộ và khán giả theo dõi bóng đá tại Mỹ. (Ảnh: FIFA)

Lượng người hâm mộ bóng đá tại Mỹ tăng mạnh

Dữ liệu từ hệ thống nghiên cứu Fan Insights của Nielsen (công ty nghiên cứu thị trường và đo lường truyền thông của Mỹ) cho thấy, số người Mỹ tự nhận là người hâm mộ bóng đá đã tăng từ 66,8 triệu vào tháng 7/2025 lên 75,2 triệu vào tháng 7/2026, tương đương mức tăng gần 13% chỉ sau một năm.

Nếu xét trong giai đoạn 2022-2026, lượng người hâm mộ bóng đá tại Mỹ tăng 27%, tương ứng khoảng 16 triệu người. Đây là dấu hiệu cho thấy bóng đá đang tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng tại thị trường thể thao vốn có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ bóng bầu dục Mỹ, bóng rổ và bóng chày.

Theo Nielsen, World Cup 2026, giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự quan tâm của công chúng đối với bóng đá. Đáng chú ý, hiệu ứng này không dừng lại sau trận chung kết mà tiếp tục được phản ánh qua lượng khán giả theo dõi các giải đấu cấp câu lạc bộ.

Tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), lượng khán giả nam từ 18 đến 34 tuổi theo dõi các trận đấu mùa giải chính trên kênh FOX và FS1 sau World Cup tăng 55% so với giai đoạn trước giải đấu. Với toàn bộ nhóm khán giả từ 18 đến 34 tuổi, mức tăng đạt 29%.

Số liệu được tổng hợp từ 10 trận đấu MLS phát sóng trên hai kênh truyền hình này, không bao gồm lượng người xem trên nền tảng Apple TV.

Không chỉ MLS, các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu cũng ghi nhận mức tăng đáng kể tại thị trường Mỹ.

Theo Nielsen, lượng khán giả từ 18 đến 34 tuổi theo dõi Ngoại hạng Anh trên NBC và USA Network tăng 30%, tính cả các chương trình phát sóng bằng tiếng Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) ghi nhận lượng người xem tăng 42% so với cùng kỳ năm trước trên các nền tảng ESPN, ESPN2, ABC và ESPN Deportes, bao gồm cả chương trình phát sóng bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Riêng nhóm khán giả từ 18 đến 34 tuổi, mức tăng lên tới 60%.

Những con số này cho thấy sức hút của World Cup đã góp phần đưa một bộ phận khán giả mới đến với bóng đá, đồng thời tạo điều kiện để các giải đấu duy trì sự quan tâm sau khi sự kiện lớn nhất của bóng đá thế giới kết thúc.

Ông Seth Ladetsky, Giám đốc toàn cầu phụ trách thể thao của Nielsen, nhận định: “World Cup 2026 đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho sự phát triển bùng nổ của bóng đá trên khắp Bắc Mỹ”.

Theo ông, dữ liệu nghiên cứu cho thấy cộng đồng người hâm mộ không chỉ đạt quy mô cao kỷ lục mà còn mở rộng nhanh chóng trong các nhóm khán giả trẻ và đa dạng về thành phần, qua đó thúc đẩy lượng người theo dõi cả các giải đấu trong nước lẫn quốc tế.

Hiệu ứng World Cup lan tỏa đến truyền hình và các câu lạc bộ

Bên cạnh lượng khán giả truyền hình, mức độ quan tâm dành cho MLS cũng tăng trưởng rõ rệt. Trong giai đoạn 2022-2026, số người hâm mộ giải đấu này tăng 28%, tương ứng khoảng 11,7 triệu người.

Theo báo cáo của Front Office Sports (trang tin chuyên về kinh doanh thể thao của Mỹ), World Cup 2026 đã thiết lập những cột mốc mới về lượng người xem tại Mỹ. Trên kênh FOX, số khán giả trung bình của giải đạt 7,74 triệu người mỗi trận, tăng 116% so với World Cup 2022. Trong khi đó, các chương trình phát sóng bằng tiếng Tây Ban Nha trên Telemundo đạt trung bình 6,3 triệu người xem, tăng 143%.

Đặc biệt, trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina ngày 19/7 thu hút trung bình 66,4 triệu khán giả tại Mỹ, trở thành trận bóng đá có lượng người xem lớn nhất trong lịch sử truyền hình nước này.

Hiệu ứng World Cup còn được phản ánh qua nhu cầu mua vé và các sản phẩm liên quan đến câu lạc bộ. Theo Front Office Sports, Philadelphia Union ghi nhận doanh số vé lẻ tăng 218% kể từ khi giải đấu khởi tranh, trong khi lượng vé bán trực tuyến của Nashville SC tăng 161% trong cùng giai đoạn.

Trước xu hướng này, MLS đã triển khai chiến dịch truyền thông nhằm duy trì sự quan tâm của người hâm mộ sau World Cup, hướng tới chuyển đổi lượng khán giả theo dõi đội tuyển quốc gia thành những người thường xuyên đến sân và theo dõi giải đấu.

Phát biểu tại hội nghị Tuned In do Front Office Sports tổ chức, ông Don Garber, Ủy viên điều hành MLS, cho rằng quá trình mở rộng thị trường bóng đá tại Mỹ đã bắt đầu từ nhiều năm trước, đặc biệt kể từ khi quyền đăng cai World Cup được trao cho khu vực Bắc Mỹ.

Theo ông, mục tiêu lâu dài của MLS là tiếp tục phát triển thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm bóng đá và tạo dựng sự gắn bó bền vững với người hâm mộ địa phương.

Từ những số liệu của Nielsen, có thể thấy World Cup 2026 đã tạo ra cú hích đáng kể cho thị trường bóng đá Mỹ. Tuy nhiên, khả năng duy trì đà tăng trưởng trong những mùa giải tiếp theo sẽ phụ thuộc vào chất lượng chuyên môn, sức hấp dẫn của các giải đấu và mức độ gắn kết của người hâm mộ.

Việc lượng khán giả trẻ tăng mạnh, cùng sự phát triển của MLS và các giải bóng đá châu Âu tại Mỹ, cho thấy bóng đá đang có thêm cơ hội củng cố vị thế trong thị trường thể thao lớn nhất thế giới.