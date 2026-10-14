CLB Công an Hà Nội để lộ nhiều vấn đề sau trận thua Kashima Antlers

Ngày 13/10, CLB Công an Hà Nội nhận thất bại 0-1 trước Kashima Antlers trên sân Hàng Đẫy tại lượt trận thứ 2 vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027.

Dù phải đối đầu với đại diện mạnh của bóng đá Nhật Bản, đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn thi đấu khá tốt và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

HLV Polking trong trận đấu với Kashima Antlers (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, bàn phản lưới nhà của Adou Minh ở phút 61 khiến đội bóng ngành công an phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp tại đấu trường châu lục.

Theo HLV Polking, CLB Công an Hà Nội chơi đầy nỗ lực ở trận này nhưng việc các cầu thủ liên tục để mất bóng là một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại trước Kashima Antlers.

"CLB Công an Hà Nội rất tiếc nuối và thất vọng. Chúng tôi đã muốn có điểm, nhưng buồn vì không được đền đáp. Đầu hiệp 2, CLB Công an Hà Nội đã mất bóng 8 lần trong 15 phút, chuyền hỏng nhiều.

Hiệp 1 đâu có vậy? Họ gây áp lực nhưng chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đưa bóng lên. Cuối hiệp 2, chúng tôi đòi lại thế trận, song không đủ. Đây là kết quả làm tôi thất vọng, nhưng phải tiếp tục nỗ lực thôi", HLV Polking chia sẻ.

Thực tế, CLB Công an Hà Nội đã có hiệp đấu đầu tiên khá tốt khi chủ động tranh chấp, tổ chức tấn công và gây ra nhiều khó khăn cho Kashima Antlers.

Bước sang hiệp hai, đội bóng ngành công an không còn duy trì được sự chủ động như trước. Những đường chuyền thiếu chính xác khiến đại diện Việt Nam liên tục mất bóng và tạo điều kiện để đối phương gia tăng sức ép.

Khi được hỏi về nguyên nhân khiến đội bóng đánh mất thế trận, HLV Polking thừa nhận các cầu thủ đã không duy trì được sự tập trung và bình tĩnh cần thiết.

"Trận này, CLB Công an Hà Nội đã rất mất tập trung ở đầu hiệp 2. Chúng tôi thiếu cường độ, thiếu tập trung, không giữ được bình tĩnh. Hiệp 1, CLB Công an Hà Nội đá rất ổn, có thế trận tốt, triển khai bóng được ở sân nhà và có nhiều cơ hội đến phút cuối. Nếu tận dụng được cơ hội thì đã khác rồi", ông Polking cho biết.

CLB Công an Hà Nội có trận đấu nỗ lực trước Kashima Antlers (Ảnh: Minh Tú).

Nhà cầm quân người Brazil cũng so sánh thất bại trước Kashima Antlers với trận thua Gamba Osaka 1-4 ở lượt đấu mở màn.

"Ở trận trước với Gamba, chúng tôi mất thế trận và hiểu rằng mình khó chống đỡ được. Nhưng trận này thì khác, tôi tin CLB Công an Hà Nội đã có thể làm tốt và duy trì thế trận này đến hết 90 phút. Các cầu thủ đã cố gắng rồi. Song, họ đã mất bình tĩnh, vô tình giúp đối thủ tự tin hơn", HLV Polking nhận định.

Theo thống kê, CLB Công an Hà Nội thực hiện 17 pha dứt điểm, trong khi Kashima Antlers chỉ có 10 lần dứt điểm. Tuy nhiên, sự thiếu hiệu quả khiến đại diện V-League phải nhận thất bại.

Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, HLV Polking còn đề cập đến hai tình huống gây tranh cãi liên quan đến quyết định của trọng tài trong hiệp một.

"Đáng ra, CLB Công an Hà Nội đã có thể đá hơn người khi Kashima thoát thẻ đỏ trong hiệp 1 (ở tình huống Bueno của Kashima húc đầu vào Stefan Mauk của CLB Công an Hà Nội). Họ cũng thoát được quả phạt đền khi bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng chúng tôi không tập trung vào những chi tiết đó nữa", HLV Polking nhấn mạnh.

Dù thất vọng về kết quả, chiến lược gia người Brazil vẫn tin tưởng vào khả năng cạnh tranh của Công an Hà Nội tại đấu trường châu lục.