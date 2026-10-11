Nhận định trận đấu Hà Nội FC vs Bắc Ninh, 19h15 ngày 11.10: Mệnh lệnh phải thắng

Phong độ Hà Nội FC vs Bắc Ninh

Hà Nội FC có lẽ là tập thể gây thất vọng nhất sau 2 vòng đấu đã qua. Bước vào mùa giải mới cùng nhiều kỳ vọng, thậm chí không ngần ngại đặt mục tiêu trở lại đường đua vô địch, song đội chủ sân Hàng Đẫy bất ngờ khiến tất cả chưng hửng.

Thay vì màn khởi đầu ấn tượng, Hà Nội FC lâm cảnh trắng tay. Sau thất bại 1-3 trên sân CA TP.HCM ở ngày ra quân, đại diện thủ đô những tưởng sẽ đứng dậy mãnh mẽ trong cuộc đón tiếp SLNA. Nhưng trái lại, thầy trò HLV Harry Kewell thảm bại tới 1-4.

Cũng tại Hàng Đẫy sau đó hơn 1 tuần, Hà Nội FC tiếp tục bị loại ngay ở vòng 1 cúp Quốc gia bởi thất bại trên chấm luân lưu trước Đà Nẵng. Dù xuất hiện dấu hiệu sa sút vài năm gần đây, ít ai ngờ cựu vương V.League lại có màn xuất phát tệ hại đến thế.

Sức ép tất nhiên đang đè nặng lên đôi vai HLV Harry Kewell. Chiến lược gia nổi danh người Australia sẽ phải tìm cách cải thiện phong độ lẫn thành tích. Chiến thắng trong cuộc đón tiếp Bắc Ninh được xem như nhiệm vụ bắt buộc.

Nếu thắng, đó sẽ như một liều doping tinh thần đủ mạnh giúp Hà Nội FC tỉnh giấc, tạm thoát khỏi cơn ác mộng đeo bám suốt 1 tháng qua. Ngược lại, sân Hàng Đẫy hoàn toàn có thể sẽ chứng kiến cuộc cách mạng trên băng ghế huấn luyện.

Tựu chung, HLV Kewell sẽ phải nỗ lực để tự cứu lấy bản thân. Song ngoài những nước cờ hợp lý trên sa bàn, ông thầy người Úc cũng đâu thể xỏ giày vào sân. Thế nên, màn trình diễn của các học trò vẫn là yếu tố quan trọng quyết định đến vận mệnh chung.

Muốn thắng, Hà Nội FC không chỉ phải cải thiện chất lượng hàng công. Hệ thống phòng ngự lộ ra nhiều điểm yếu cũng cần phải được khắc phục. Đội chủ sân Hàng Đẫy có thể kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng khả năng giữ cự ly đội hình và ứng phó với những pha chuyển trạng thái lại chưa đáp ứng yêu cầu.

Xuất phát điểm trong hình hài một tân binh, Bắc Ninh không được đánh giá cao. Ngay vòng mở màn, thầy trò HLV Paulo Foiani đã thúc thủ 0-1 trên sân SLNA. Tuy nhiên, niềm tin vào đội bóng quê hương của người hâm mộ đất Kinh Bắc chưa bao giờ cạn.

Ở trận đấu sân nhà đầu tiên trong lịch sử dự V.League, sân Việt Yên không còn một chỗ trống. Đáp lại tấm thịnh tình từ cổ động viên, Bắc Ninh thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng 1-0 trước CA TP.HCM.

Nhờ 3 điểm quan trọng, Hồng Quân và các đồng đội vươn lên xếp thứ 9. Và trên đà thăng hoa, Bắc Ninh thắng tiếp chủ nhà Long An 3-2, qua đó ghi tên mình vào vòng 2 cúp Quốc gia.

Dấu ấn lớn nhất đoàn quân dưới trướng HLV Foiani thể hiện không đến từ yếu tố chuyên môn. Tinh thần chiến đấu không khoan nhượng mới thực sự trở thành nguồn cội sức mạnh của tân binh này.

Thông tin lực lượng Hà Nội FC vs Bắc Ninh

Hà Nội FC: Không thiếu vắng nhân sự đáng chú ý nào.

Bắc Ninh: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Hà Nội FC vs Bắc Ninh

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Christies Frederick, Đức Anh, Đình Hai, Hùng Dũng, Sade Luval, Hai Long, Văn Quyết, Jung Andrew Patrick, Taggart Jake

Bắc Ninh: Văn Công, Xuân Quyết, Thế Hưng, Rafael Sousa, Trọng Kiệt, Chính Đăng, Hồng Quân, Rosa Hugo, Văn Đại, Brenner, Davis Fisher

Dự đoán: 2-1

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