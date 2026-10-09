Trụ cột đội tuyển Việt Nam báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Sáng 9/10, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã cập nhật tình hình sức khỏe sau khi dính chấn thương trong trận CLB Công an Hà Nội thắng Lion City Sailors tại Shopee Cup 2026-2027.

“Bắc chỉ bị đụng dập cơ, mất khoảng 4-5 ngày hồi phục và quay lại tập luyện, thi đấu”, tiền đạo tuyển Việt Nam thông báo.

Đình Bắc chỉ bị chấn thương nhẹ sau trận đấu với Lion City Sailors.

Trước đó, Đình Bắc vào sân từ phút 57 trong trận CLB Công an Hà Nội làm khách trước Lion City Sailors tối 8/10 tại lượt đầu bảng B Shopee Cup 2026-2027.

Đến phút 90+5, anh bị ngã dù không va chạm mạnh với ai, sau đó rời sân với vẻ mặt khá đau đớn. Hình ảnh đó lập tức khiến người hâm mộ lo lắng bởi Đình Bắc vừa trải qua quãng thời gian thi đấu với mật độ rất cao ở cả CLB lẫn đội tuyển Việt Nam.

Ngay sau trận, Đình Bắc được các bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe tại Singapore. Kết quả cho thấy vấn đề của anh nhẹ hơn những lo ngại ban đầu và chỉ cần khoảng 4-5 ngày để hồi phục.

Thông tin này không chỉ mang ý nghĩa tích cực với CLB Công an Hà Nội mà còn là tin vui đối với HLV Kim Sang-sik trong kế hoạch xây dựng đội tuyển Việt Nam thời gian tới.

Đình Bắc hiện là một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hàng công đội tuyển. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, tiền đạo này liên tục được sử dụng và từng có thời điểm phải tập riêng vì vấn đề thể trạng.

Ở trận tranh hạng ba với Malaysia ngày 5/10, Đình Bắc vẫn ra sân trong bối cảnh thể lực không đạt trạng thái tốt nhất. Ngay sau khi giải đấu kết thúc, anh cùng các đồng đội thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội tiếp tục di chuyển sang Singapore để chuẩn bị cho nhiệm vụ cấp CLB.

Chỉ 3 ngày sau trận gặp Malaysia, Đình Bắc tiếp tục góp mặt trong cuộc đối đầu Lion City Sailors. Việc anh gặp vấn đề vào cuối trận vì thế làm dấy lên lo ngại về nguy cơ quá tải.

Thống kê cho thấy từ ngày 24/7 - 8/10, Đình Bắc đã thi đấu 18 trận với tổng cộng 1.252 phút trong vòng 76 ngày. Các trận đấu trải dài trên nhiều mặt trận như ASEAN Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026, V-League, AFC Champions League Elite và Shopee Cup.

Riêng tại FIFA ASEAN Cup 2026, Đình Bắc thi đấu 4 trận trong khoảng thời gian từ ngày 26/9 - 5/10, tương đương mật độ trung bình khoảng 3 ngày một trận.

Nếu tính từ khi bình phục chấn thương ngón chân vào tháng 6/2025 đến nay, chân sút sinh năm 2004 đã chơi 42 trận cho CLB Công an Hà Nội và 24 trận cho U23 Việt Nam cùng đội tuyển quốc gia. Tổng cộng, anh trải qua 66 trận trong khoảng 67 tuần.

Đình Bắc là nhân tố quan trọng trên hàng công ở tuyển Việt Nam.

Với HLV Kim Sang-sik, thông tin về Đình Bắc càng có ý nghĩa trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang có một số cầu thủ quan trọng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Theo thông tin được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố, Nguyễn Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau và dự kiến cần khoảng 8 tuần để hồi phục. Tiền đạo này đã trở về CLB điều trị từ ngày 28/9 theo nguyện vọng cá nhân.

Trong khi đó, Nguyễn Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước và được dự báo cần khoảng 3 tuần để bình phục.

Đỗ Hoàng Hên gặp vấn đề nghiêm trọng hơn khi bị rách cơ bụng chân trái, cần tối thiểu 1 tháng để hồi phục. Do tiền vệ này còn có tổn thương đầu gối từ trước nên thời gian điều trị thực tế có thể kéo dài hơn.

Như vậy, Tài Lộc và Hoàng Hên sẽ không thể thi đấu cho các CLB chủ quản ít nhất trong phần lớn tháng 10, trong khi Xuân Son dự kiến phải nghỉ đến hết tháng 11.