Xem trực tiếp U17 nữ Việt Nam đại chiến Kyrgyzstan trên kênh nào, ở đâu?

U17 nữ Việt Nam bước vào trận đấu định đoạt ở bảng D.

Trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Kyrgyzstan diễn ra vào 18h00 ngày 11/10. Khán giả có thể xem trực tiếp trận này trên TV360 hoặc luồng livestream của kênh Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF YouTube) ở nền tảng YouTube. Ngoài ra, trận đấu tổ chức tại SVĐ Bà Rịa (TPHCM). Đây là lúc các cô gái U17 nữ Việt Nam cần sự ủng hộ từ khán giả nhà để chơi một trận bùng nổ với U17 nữ Kyrgyzstan.

Ở trận trước, thầy trò HLV Okiyama Masahiko gây chấn động làng bóng đá châu Á khi thắng U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana 20-0. U17 nữ Việt Nam tấn công dồn dập, không cho U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana một phút nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trận thắng đó không nói lên nhiều điều vì đối thủ quá yếu.

Chạm trán U17 nữ Kyrgyzstan là thử thách khác biệt hoàn toàn cho U17 nữ Việt Nam. Trước giờ bóng lăn, 2 đội cùng có 6 điểm sau 2 chiến thắng. U17 nữ Việt Nam tạm chiếm lợi thế với hiệu số nhỉnh hơn đối thủ (+26 so với +19). Với cục diện hiện tại, các cô gái của chúng ta chỉ cần kết quả hòa là sở hữu tấm vé đi tiếp vào VCK U17 nữ châu Á 2027.

Thực lực của 2 đội gần như cân bằng nhau. U17 nữ Việt Nam có lợi thế sân nhà ở trận này. Hy vọng thầy trò HLV Masahiko giữ vững phong độ và tinh thần để hoàn thành mục tiêu tại bảng D, vòng bảng U17 nữ châu Á 2027. Chúng ta sẽ vào trận với tâm thế chiến thắng dù chỉ cần một điểm.

Chiến thắng kỷ lục 20-0 trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana 20-0 sẽ trở nên vô nghĩa nếu U17 nữ Việt Nam không vượt qua U17 nữ Kyrgyzstan. Hãy đặt niềm tin vào Khánh Chi và các đồng đội trên sân Bà Rịa tối nay.