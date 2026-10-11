Bắc Ninh: Hơn 150 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch quốc gia Vật dân tộc năm 2026

Tham gia giải năm nay có hơn 150 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố và đơn vị: Quảng Trị, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Công an Nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Quân đội, Tuyên Quang, Hà Nội và Lâm Đồng. Các vận động viên tranh tài ở 18 hạng cân, từ hạng 48kg đến hạng trên 100kg.

Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải.

Các trận đấu áp dụng Luật thi đấu do Liên đoàn Vật Việt Nam ban hành năm 2021. Nội dung thi đấu cá nhân áp dụng thể thức loại trực tiếp 2 lần thua. Thành tích toàn đoàn được xác định dựa trên tổng số huy chương Vàng, Bạc, Đồng; trường hợp các đoàn có thành tích huy chương bằng nhau sẽ xét số trận thắng của các vận động viên. Ban tổ chức trao huy chương, giấy chứng nhận thành tích cho các vận động viên xếp thứ Nhất, Nhì và đồng giải Ba ở từng hạng cân; đồng thời trao cờ toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba.

Vật dân tộc là môn thể thao truyền thống giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Việc tổ chức giải đấu cấp quốc gia không chỉ tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn góp phần duy trì sức sống của môn thể thao truyền thống, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, thể thao của nhân dân.

Vận động viên Nguyễn Văn Tuyên của Bắc Ninh (bên phải) và vận động viên Nguyễn Văn Cường (Thái Nguyên) thi đấu ở hạng cân 57kg ngay sau lễ khai mạc.

Là đơn vị đăng cai tổ chức, thành phố Bắc Ninh đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác tổ chức, bảo đảm an ninh trật tự, y tế cùng các điều kiện cần thiết... góp phần để giải đấu diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả. Đây là dịp quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Bắc Ninh trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thể thao dân tộc.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận thi đấu ở các hạng cân. Theo kế hoạch, Giải vô địch quốc gia Vật dân tộc lần thứ XXX năm 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 17/10. Dự kiến bế mạc và trao thưởng chiều ngày 17/10.