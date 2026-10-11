Thượng Hải Masters: Ứng cử viên hàng đầu Djokovic bị loại sốc

Đến Thượng Hải Masters sau khi vừa vô địch China Open, Djokovic được hy vọng sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch sau Alcaraz và Zverev. Tuy nhiên, ngay trận đầu ra quân Djokovic đã bị loại sốc bởi tay vợt người Ba Lan Hurkacz. Trong khi đó, ứng cử viên Zverev lại có trận đấu dễ dàng trước tay vợt chủ nhà. Hôm nay, ứng cử viên còn lại Alcaraz sẽ có trận đấu đầu tiên.

Djokovic - Hurkacz: Lực bất tòng tâm

Tay vợt người Ba Lan Hurkacz tạo nên cú sốc khi loại ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Djokovic ngay tại vòng đầu (nguồn China Open)

Novak Djokovic vừa vô địch ở Bắc Kinh nhưng giải đấu ở Thượng Hải sẽ kéo dài 2 tuần và đặt ra áp lực lớn về thể lực cho anh. Hubert Hurkacz thực tế cũng chưa đạt 100% thể trạng sau chấn thương cơ khép, nhưng tay vợt người Ba Lan vẫn có lợi thế về mặt sức khỏe.

Djokovic dù vậy vẫn có 2 cơ hội break ở đầu set do Hurkacz đánh ngoài liên tục, nhưng Nole lỡ cả 2 cơ hội. Trong khi các ván cầm giao của Hurkacz thường diễn ra khá nhanh, Djokovic tỏ ra chật vật và vài lần ngồi thụp xuống tỏ dấu hiệu đuối sức. Đến ván 10 khi Hurkacz đang dẫn 5-4, Djokovic để mất break sau một cú giao bóng 2 đơn giản khiến Hurkacz trả bóng ăn điểm, mang lại chiến thắng 6-4 trong set 1 cho Hurkacz.

Sự khác biệt về mặt sức lực càng rõ rệt hơn ở set 2, Djokovic ở ván 4 đã dẫn 30-0 nhưng bị thua liên tiếp 4 điểm, điểm cuối là một lỗi kép, khiến Hurkacz có được break thứ 2 trong trận. Tay vợt người Ba Lan không gặp khó khăn nào trong việc duy trì lợi thế này tới hết set để thắng 6-3, qua đó giành thắng lợi chung cuộc sau 1 giờ 28 phút.

Zverev - Wu Yibing: Tie-break định đoạt

Mùa giải 2026 của Zverev khởi sắc nhờ những kết quả thuận lợi tại Roland Garros và US Open. Sau nhiều năm chờ đợi danh hiệu Grand Slam đầu tiên, tay vợt người Đức tiếp tục đạt mục tiêu số 1 thế giới khi Sinner tuyên bố nghỉ thi đấu hết mùa, mất hơn 2.000 điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Zverev vẫn chưa duy trì được sự ổn định ở các giải đấu thường, khi vừa thua Novak Djokovic tại tứ kết Bắc Kinh dù thắng set đầu.

Ở phía đối diện, Wu Yibing cần tận dụng lợi thế sân nhà để tích lũy điểm số, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi chấn thương và rơi khỏi top 100 thế giới. Huy chương bạc ASIAD 2026 giúp tay vợt Trung Quốc thêm tự tin khi đánh bại Michael Zheng sau hai set ở vòng mở màn Thượng Hải.

Zverev và Wu Yibing từng gặp nhau tại Geneva cách đây ba năm, nhưng Wu phải bỏ cuộc ngay trong set đầu tiên. Ở cuộc tái ngộ lần này, Zverev với phong độ và sự tự tin lên cao tiếp tục cho thấy đẳng cấp. Ở set 1, tay vợt người Đức chơi áp đảo và có điểm break quan trọng để thắng với tỷ số 6-4.

Diễn biến trong set thứ 2 trở nên khó lường hơn hẳn. Mặc dù Zverev bẻ game đầu tiên của set 2, nhưng tay vợt người Đức không duy trì được sự ổn định và để mất game 4. Hai tay vợt sau đó không mắc thêm sai lầm nào và đưa nhau vào loạt tie-break.

Ở đó, sự chênh lệch về mặt đẳng cấp đã được thể hiện. Zverev đang trên đường trở thành số 1 thế giới của năm, trong khi Wu Yibing chỉ đang xếp hạng 113. Tay vợt người Đức hạ tay vợt nước chủ nhà 7-4 trong loạt tie-break, qua đó giành chiến thắng 2-0 chung cuộc.

Cerundolo – Alcaraz: phô diễn đẳng cấp

Alcaraz vừa vô địch tại Tokyo Open khi có phong độ cực cao sau khi trở lại. Anh sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch (nguồn Tokyo Open)

Carlos Alcaraz sẽ bắt đầu hành trình chinh phục chức vô địch Thượng Hải Masters 2026 bằng cuộc chạm trán Juan Manuel Cerundolo ở vòng 2. Tay vợt người Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng vẫn cần cải thiện khả năng giao bóng sau khi trở lại từ chấn thương cổ tay.

Cerundolo giành vé đi tiếp sau chiến thắng 6-4, 6-4 trước Nicolas Mejia. Dù sớm bị bẻ game giao bóng, tay vợt Argentina nhanh chóng lấy lại thế trận, có 4 lần giành break và thắng tới 84% điểm giao bóng một. Tuy nhiên, thử thách dành cho Cerundolo ở vòng này lớn hơn rất nhiều khi đối thủ là Alcaraz, hiện đứng thứ ba thế giới.

Alcaraz vừa bảo vệ thành công danh hiệu Japan Open sau khi đánh bại Jiri Lehecka trong trận chung kết. Phong độ của ngôi sao 23 tuổi chưa thực sự ổn định xuyên suốt giải đấu, nhưng màn trình diễn ở trận cuối cho thấy anh đang dần tìm lại nhịp độ quen thuộc sau quãng nghỉ vì chấn thương cổ tay. Giải Masters ở Thượng Hải cũng là mục tiêu đáng chú ý với Alcaraz, bởi anh chưa từng vượt qua vòng tứ kết tại đây.

Khả năng giao bóng vẫn là điểm Alcaraz cần cải thiện, song sự khác biệt về đẳng cấp và chất lượng toàn diện trong lối chơi giúp anh nắm lợi thế lớn. Nếu nhập cuộc tập trung, tay vợt Tây Ban Nha đủ sức kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng nhanh.