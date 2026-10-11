Thống kê trận đấu Colorado Rapids 1-1 San Jose Earthquakes: Hai đội chia điểm

Manchester United bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm khi để Tottenham gỡ hòa 1-1 ở những phút bù giờ dù được chơi hơn người tại vòng 6 Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Barcelona duy trì mạch toàn thắng tại La Liga, còn Bayern Munich tiếp tục mất điểm trong chuyến làm khách của Augsburg.