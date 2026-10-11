Nhận định trận đấu SLNA vs CA TP.HCM, 18h00 ngày 11.10: Giữ mạch bất bại

Phong độ SLNA vs CA TP.HCM

Trong vài năm trở lại đây, khó khăn tài chính khiến SLNA thường bước vào mùa giải mới trong tâm thế của một ứng viên tiềm tàng cho suất xuống hạng. Nhưng vượt lên trên tất cả, chất xứ Nghệ vẫn đứng vững, hiên ngang vượt qua mọi phong ba bão táp để tiếp tục hiện diện ở sân chơi V.League.

Cũng không thể phủ nhận nỗi lo cơm áo gạo tiền đã ảnh hưởng đáng kể đến tượng đài một thời của bóng đá Việt Nam. Vị thế đua vô địch không còn, SLNA của hiện tại chủ yếu khiêm tốn đặt mục tiêu trụ hạng, trở thành sân khấu để các tài năng trẻ cây nhà lá vườn thể hiện năng lực, trước khi chuyển đến môi trường giàu tham vọng hơn.

Đối mặt nhiều thách thức là thế nhưng ở mùa giải năm nay, SLNA đang có khởi đầu tốt nhất trong khoảng nửa thập kỷ qua. Sau 2 vòng đấu, đoàn quân dưới trướng HLV Văn Sỹ Sơn đều toàn thắng, lần lượt hạ gục Bắc Ninh 1-0 và đặc biệt, chiến thắng khó tin 4-1 ngay tại Hàng Đẫy trước Hà Nội FC.

Tại vòng 1 cúp Quốc gia, SLNA tiếp tục gây ấn tượng bằng màn đánh bại chủ nhà Lâm Đồng 2 bàn không gỡ. Có lẽ đã khá lâu rồi, người hâm mộ xứ Nghệ mới lại được sống trong bầu không khí hân hoan và lạc quan đến thế ở giai đoạn đầu mùa.

Thành tích thăng hoa tất nhiên không đến từ yếu tố may mắn. Sự trở về của những người con xa quê như tiền vệ Khắc Ngọc, trung vệ Văn Khánh đã góp phần dìu dắt các đàn em trưởng thành. Dù hầu hết sử dụng sản phẩm được chính CLB đào tạo và chỉ gia cố thêm các gương mặt ngoại binh ở vài vị trí trọng yếu, SLNA lại đang có được sự ổn định về mặt nhân sự.

Nhưng mùa giải cũng mới trôi qua 2 vòng đấu, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài và ẩn chứa nhiều biến số. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn cần làm là tích lũy thật nhiều điểm số, tránh thật xa khỏi khu vực nguy hiểm.

Đang trên đà thăng hoa, đội chủ nhà không ngần ngại đặt mục tiêu nối dài mạch thắng. Song để hoàn thành nhiệm vụ không dễ. CA TP.HCM dù sao vẫn được đánh giá cao hơn, đặc biệt ở khía cạnh lực lượng.

Cả 2 lần đụng độ mùa trước, đội bóng thành phố mang tên Bác đều ca khúc khải hoàn, bao gồm cả chiến thắng 3-2 ngay tại "chảo lửa" Vinh. Dẫu vậy, các chuyến xa nhà là đang mang dến những thách thức không nhỏ dành cho đội khách.

Vòng đấu gần nhất, CA TP.HCM từng thi đấu thất vọng ở chuyến làm khách tại Bắc Ninh. Tính ra, 7 lần du đấu gần đây trong khuôn khổ V.League, đội bóng ngành công an mới thắng 1, hòa 2 và thua 4.

Chưa kể cách đây ít ngày, CA TP.HCM vừa phải trải qua chuyến hành quân sang Thái Lan để chạm trán Ratchaburi thuộc vòng bảng cúp C1 Đông Nam Á. Kết quả hòa tiếc nuối 1-1 cùng việc vừa phải thi đấu hồi giữa tuần có thể sẽ ảnh hưởng nhất định tới phong độ của đoàn quân dưới trướng HLV Arthur Diles.

Thông tin lực lượng SLNA vs CA TP.HCM

SLNA: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

CA TP.HCM: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến SLNA vs CA TP.HCM

SLNA: Văn Bình, Thanh Đức, Văn Khánh, Nguyên Hoàng, Khắc Ngọc, Bá Quyền, Onoja Joseph, Văn Quý, Đức Vinh, Xuân Đại, Bruno Pereira

CA TP.HCM: Lê Giang, Nhật Minh, Dirk Abels, Minh Quang, Gia Bảo, Quốc Cường, Đức Phú, Yamga Kevin, Cumming Steven, Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức

Dự đoán: 1-1

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