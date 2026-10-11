Nhận định U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Kyrgyzstan 18h ngày 11/10: Trận “chung kết” giành tấm vé duy nhất

Thông tin trận đấu Thời gian, địa điểm: 18h ngày 11/10, sân vận động Bà Rịa (TP HCM) Điều kiện: Đội thắng giành ngôi đầu bảng D và tấm vé duy nhất dự VCK U17 nữ châu Á 2027. U17 nữ Việt Nam chỉ cần hòa. Trực tiếp: TV360 và kênh YouTube của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF)

U17 nữ Việt Nam bước vào trận đấu định đoạt ở bảng D.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/10

Hôm nay 11/10, V.League khép lại vòng 3 với hai trận đấu, giải hạng Nhất diễn ra hai trận cuối vòng 2. Vòng loại U17 nữ châu Á 2027 bước vào lượt trận cuối cùng.

Kyrgyzstan là đội đi trước ở bảng D khi thắng 18-0 trước Quần đảo Bắc Mariana ở trận ra quân. Sau đó, họ vượt qua Palestine 2-1 để giữ thành tích toàn thắng, có 6 điểm và hiệu số +19.

U17 nữ Việt Nam mở màn bằng chiến thắng 6-0 trước Palestine. Ở lượt hai, sức ép hiệu số buộc đội chủ nhà phải thắng thật đậm. HLV Okiyama Masahiko đặt mục tiêu ghi 20 bàn, nhiều hơn tỷ số 18-0 của Kyrgyzstan, và các học trò đã hoàn thành đúng nhiệm vụ với chiến thắng 20-0. Họ tấn công dồn dập, không cho Quần đảo Bắc Mariana một phút nghỉ ngơi. Kết quả này đưa U17 nữ Việt Nam lên đầu bảng với hiệu số +26.

Tuy nhiên, đó là trận thắng không nói lên nhiều điều vì đối thủ quá yếu. Giờ đây, các phép tính hiệu số đã dừng lại. U17 nữ Việt Nam chỉ cần một trận hòa để đi tiếp, còn Kyrgyzstan buộc phải thắng nếu muốn giành ngôi đầu và tấm vé duy nhất của bảng.

Kyrgyzstan: Đối thủ không chỉ biết ghi bàn vào lưới đội yếu

Trận gặp Palestine ngày 8/10 cho thấy Kyrgyzstan có bản lĩnh. Bị dẫn bàn, họ vẫn bình tĩnh tổ chức lại thế trận, duy trì sức ép đáng kể ở hiệp hai và ghi hai bàn để ngược dòng.

Đội bóng Trung Á có nền tảng thể hình tốt, lối chơi gắn kết và khả năng kiểm soát bóng. Trước giải, HLV Antonio Mesa đánh giá U17 nữ Việt Nam là đối thủ mạnh, cho biết đội đã có hai đợt tập huấn và chủ động thu thập thông tin về các đối thủ. Sau hai lượt trận đầu, nhận định ấy khiến cuộc đối đầu này càng đáng chú ý. Đây là lần đầu hai đội gặp nhau, và thực lực của họ được đánh giá gần như cân bằng.

Chủ nhà không tính chuyện cầu hòa

Dù nắm lợi thế, HLV Okiyama Masahiko không muốn các học trò vào trận với tư tưởng chờ hòa. Với 26 bàn thắng sau hai trận, U17 nữ Việt Nam đang rất tự tin, lại có thêm trải nghiệm quý khi hoàn thành yêu cầu thắng đậm bằng một màn trình diễn áp đảo. Đội cũng được thi đấu trên sân nhà.

Dù vậy, Kyrgyzstan là thử thách hoàn toàn khác. Để vượt qua, U17 nữ Việt Nam cần phát huy khả năng kiểm soát bóng, kỹ thuật và tốc độ xử lý, đồng thời hạn chế những pha tranh chấp trực tiếp với đối thủ có ưu thế thể hình. Nếu giữ được sự tập trung và phong độ như hai trận vừa qua, Khánh Chi cùng đồng đội hoàn toàn có cơ sở hướng đến chiến thắng. Ngược lại, chiến thắng 20-0 sẽ mất ý nghĩa nếu đội không vượt qua được trận đấu này.