Bình luận: Lo gần, lo xa

Đình Bắc phải nằm sân ngay cả khi trận đấu Công an Hà Nội FC với Lion City Sailors đã kết thúc. Doãn Ngọc Tân vừa trở lại sau chấn thương lại phải rời sân giữa trận Thể Công-Viettel gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hàng loạt tuyển thủ trở về từ đội tuyển đã được các câu lạc bộ cho nghỉ nhưng nhiều người vẫn phải vào sân như Lê Giang Patrik, Phan Tuấn Tài, Ngô Đăng Khoa, Adou Minh... Nếu như tại FIFA ASEAN Cup, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã liên tục phải xoay xở "liệu cơm gắp mắm" vì những chấn thương của các cầu thủ diễn ra trước và trong giải đấu, thì trước vòng chung kết Asian Cup 2027 còn khó khăn lớn hơn nhiều. Nhưng đây cũng là thời điểm buộc công cuộc xây dựng đội tuyển phải thay đổi. Không chỉ là giải pháp tình thế mà cả chiến lược lâu dài.

Xuân Son chấn thương ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành tích của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Dù lựa chọn chiến lược phát triển khác nhau, song nhìn cả quá trình các đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á tìm cách làm mới, tất cả đều có bước tiến thực sự. Cuộc đua tranh bứt khỏi "vùng trũng" ngày càng nóng bỏng.

Sau kết quả lần đầu tiên lên ngôi vô địch giải đấu FIFA ASEAN Cup, người hâm mộ Indonesia hả hê, cầu thủ "nổ" tưng bừng. Trong khi đó người Thái Lan phân chia hai luồng dư luận. Một đằng vẫn tự hào, tự tin vì đội bóng của họ đã chơi sòng phẳng, lại ghi bàn thắng dẫn trước 2-1 cho tới những phút cuối dù bị mất người vì thẻ đỏ. Phía khác lại cay đắng nhìn đến 3 lần thua liên tiếp ở các trận chung kết khu vực trước đội tuyển Việt Nam (2 lần) và Indonesia. Theo họ, Thái Lan phải nhập tịch cầu thủ gốc nước ngoài như các đối thủ mới có thể giành lại vị trí dẫn đầu khu vực và chơi tốt ở các đấu trường châu lục.

Luồng ý kiến thứ 2 có cơ sở thực tế khi chỉ thêm Xuân Son, đội tuyển Việt Nam đã mạnh hẳn lên, mang đến chiến thắng trước Thái Lan ở ASEAN Cup 2024. Khi có thêm Hoàng Hên, Tài Lộc, đội tuyển Việt Nam lại đoạt cúp này sau khi vượt qua Thái Lan lần tiếp theo vào giữa năm 2026. Tiếp đó, dù đã phục hận hạ knock-out đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup thì Thái Lan lại lần đầu tiên thua đội quân nhập tịch của Indonesia.

Với đội tuyển Việt Nam, đội quân đậm chất châu Âu của Indonesia ngay khi vừa tập hợp và xung trận, họ đã thắng chúng ta ở cả hai lượt trận đi-về ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với tỷ số 1-0 và 3-0. Họ cũng là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào được đến vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Thật tiếc đội tuyển Việt Nam đã không thể vượt qua vòng bảng để gặp đội bóng mạnh nhất khu vực ở thời điểm này, nhưng cũng thật khó để nghĩ rằng nếu gặp nhau, chúng ta sẽ vượt được đội hình đầy đủ nhất của họ. Dù trước đó ta đã thắng đến 3-0 ngay trên sân của Indonesia ở ASEAN Cup 2026 mà họ không thể đủ quân.

Tương quan lực lượng đã thay đổi rất nhiều, hướng đi lên do vậy cũng đặt ra nhiều điều phải lo tính cả trong dài hạn lẫn ngay trước mắt. Giống Thái Lan, chúng ta chú trọng đào tạo trẻ tạo nguồn lực cơ bản đồng thời giữ được bản sắc và đủ sức thu hút cho nhiều tài năng thuần nội. Mặt khác, chúng ta cũng đã mở đường đưa cầu thủ gốc Việt và gốc ngoại nhập tịch. Bước đầu cho thấy hướng đi này đã được đón nhận và đã có thành công. Nhưng chúng ta không có nguồn cầu thủ kiều bào chất lượng cao và dồi dào như Indonesia, không có cầu thủ thuần nội chơi ở các nền bóng đá phát triển như Thái Lan. Thậm chí khi các giải đấu được tổ chức trong dịp FIFA Days, các đội tuyển Malaysia, Philippines cũng có được lực lượng mạnh đủ sức đương đầu và vượt qua chúng ta...

Giờ là lúc thế hệ U.23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, hạng 3 châu Á bước lên sân khấu lớn tuyển quốc gia. Ngoài Đình Bắc, Nhật Minh sẽ là những Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Văn Thuận, Xuân Bắc... và Thái Sơn, Văn Trường, Hiểu Minh. Cùng họ, Tiến Linh, Tuấn Hải có thể trở lại? Và các cầu thủ vừa nhập tịch thành công Olaha Mạnh Đức, Lương Chí Khải? Cơn đau đầu của huấn luyện viên Kim Sang-sik còn tiếp tục, song hy vọng rằng con mắt tinh đời của ông sẽ nhìn ra những nhân tố mới, cách tổ chức, cải thiện phương thức vận hành lối chơi. Một cuộc "tiếp máu" và "thay máu" sẽ mở ra cho giải đấu mới và các năm tiếp theo.