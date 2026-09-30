Đình Bắc: 'Không ai thắng mãi'

Lần đầu trong sự nghiệp đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam với Nguyễn Đình Bắc là trải nghiệm đáng quên. Ảnh: Minh Chiến.

"Bóng đá không ai thắng mãi được. Tôi rất buồn vì tuyển Việt Nam hôm nay không có kết quả như ý. Nhưng trận thua này sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn", Nguyễn Đình Bắc chia sẻ ở phần phỏng vấn nhanh sau trận tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Thất bại này cắt đứt chuỗi 27 trận bất bại trong 717 ngày của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Nói cách khác, đây là trận thua đầu tiên của tuyển Việt Nam từ ngày 10/9/2024.

Khi được phóng viên hỏi về lý do khiến tuyển Việt Nam thua trận, tiền đạo sinh năm 2004 từ chối trả lời. "Việc đó nên để mọi người phân tích", Đình Bắc nói. Về màn trình diễn của đội bóng áo trắng, số 9 bày tỏ quan điểm: "Tôi thấy hôm nay tuyển Việt Nam chơi tốt mà! Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng chỉ không ghi được bàn thôi".

Đánh giá về đối thủ, Đình Bắc nói ngắn gọn: "Thái Lan có nhiều cầu thủ chất lượng". Ở cuối phần phỏng vấn nhanh, đội phó nhắn nhủ tới cổ động viên: "Tôi không biết nói gì hơn. Hy vọng người hâm mộ luôn ủng hộ và cổ vũ cho tuyển Việt Nam. Anh em cầu thủ sẽ luôn cố gắng hết mình để thi đấu, cống hiến cho khán giả nhà".

Cầu thủ trả lời phỏng vấn tiếp theo là Nguyễn Hoàng Đức. Ngôi sao thuộc biên chế CLB Ninh Bình cũng đồng quan điểm với Đình Bắc. "Bóng đá có thắng có thua mà, phải chấp nhận thôi. Tuyển Việt Nam không may mắn khi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng", Hoàng Đức bộc bạch.

Chanathip thân thiện tới tìm gặp Hoàng Đức để trò chuyện và ôm sau khi trận đấu khép lại. Ảnh: Minh Chiến.

Tiền vệ 28 tuổi đặc biệt khen Chanathip Songkrasin, ngôi sao chưa từng thua tuyển Việt Nam trong mọi lần đối đầu. "Lâu lắm rồi tôi mới có dịp thi đấu với anh ấy. Như đã biết, Chanathip rất đẳng cấp. Sự hiện diện của anh ấy tiếp thêm động lực và sức mạnh tinh thần cho tuyển Thái Lan. Hôm nay, Chanathip cũng có màn thể hiện chất lượng", Hoàng Đức đánh giá.

Cầu thủ quê Hải Phòng chơi 1 hiệp ở trận đấu trên sân Sijalak Haraput, Bandung (Indonesia). Đây là lần ra sân đầu tiên của Hoàng Đức sau chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Về thể trạng và màn trình diễn của bản thân cũng như tuyển Việt Nam, số 14 nói: "Tôi và toàn đội đã rất cố gắng đến phút cuối. Chúng tôi chơi không thực sự tốt ở hiệp 1 nhưng gắn kết hơn ở hiệp 2".

Về cá nhân, Hoàng Đức tiếc cho Nguyễn Xuân Son, chân sút chủ lực vừa phải chia tay tuyển Việt Nam để về nước điều trị chấn thương rách cơ đùi sau và phải nghỉ 4 tới 6 tuần. "Vắng anh ấy là tổn thất rất lớn với chúng tôi. Nhưng những cầu thủ đá trận hôm nay đã làm tốt nhiệm vụ", cựu sao Thể Công - Viettel nói.

Ở phần cuối, Hoàng Đức cho biết toàn đội sẽ rút kinh nghiệm cho trận tiếp theo và chúc mừng tuyển Thái Lan đã có thêm 3 điểm vì tận dụng tốt những cơ hội ăn bàn. Lượt cuối vòng bảng, tuyển Việt Nam gặp Pakistan lúc 16h chiều 2/10 trên sân Bung Karno, Jakarta.

Xếp hạng bảng B sau lượt trận thứ hai. Đồ họa: FIFA.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.