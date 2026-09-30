Nguyễn Văn Tùng: Vua phá lưới U17 quốc gia và hành trình đi tìm chỗ đứng tại đội bóng quê hương

Chiều 30.9, đội tuyển (ĐT) Việt Nam đã có mặt tại Jakarta sau khoảng 3 giờ di chuyển bằng xe bus từ Bandung, bắt đầu những bước chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan.