Tuyển Việt Nam chia tay 1 cầu thủ vì lý do đặc biệt

Theo đó, Phạm Gia Hưng sẽ lên đường trở về Việt Nam ngay sau trận thua Thái Lan. Mẹ của tiền đạo này gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Gia Hưng bày tỏ nguyện vọng được trở về bên gia đình trong hoàn cảnh đặc biệt và được ban huấn luyện tạo điều kiện.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo: “Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện và đội tuyển Việt Nam chia sẻ với Phạm Gia Hưng. Sáng nay, tiền đạo Phạm Gia Hưng nhận thông tin từ gia đình về việc mẹ đang lâm trọng bệnh do tuổi cao, sức yếu. Ngay sau khi biết tin, VFF, Ban huấn luyện và tập thể đội tuyển Việt Nam đã động viên, chia sẻ với Gia Hưng, đồng thời tạo điều kiện để cầu thủ trở về bên gia đình.

Trong ngày hôm nay, Gia Hưng sẽ đáp chuyến bay về nước. VFF, ban huấn luyện và toàn thể đội tuyển Việt Nam xin gửi lời động viên, chia sẻ tới Gia Hưng và gia đình. Mong mẹ của Gia Hưng mạnh mẽ vượt qua thời điểm khó khăn này”.

Phạm Gia Hưng chia tay đội tuyển Việt Nam.

Tối 29/9, trên sân vận động Si Jalak Harupat (Indonesia), đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở lượt trận thứ hai của bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik thất bại trước đối thủ trong khu vực Đông Nam Á tại giải chính thức, lần thứ hai nếu tính cả giao hữu.

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn trận đấu gặp Pakistan để xác định mình có thể bước vào trận tranh hạng Ba của Division 1 hay không. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bắt buộc phải giành chiến thắng để giành thành tích tốt nhất có thể.

Sau khi Xuân Son phải về nước sớm vì chấn thương và Gia Hưng chia tay đội tuyển, ông Kim chỉ còn trong tay Nguyễn Đình Bắc, Williams Minh Hoàng và Nguyễn Tài Lộc là các tiền đạo thực thụ.

Trong đó, chỉ Williams Minh Hoàng chơi như một trung phong cắm, Đình Bắc và Tài Lộc nổi bật với vai trò của tiền đạo biên.