Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026: Xác định 2 đội vào chung kết

Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026

Vòng bảng

Lịch vòng knock-out bóng đá nam ASIAD 2026

Bóng đá nam tiếp tục là một trong những môn thể thao nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại ASIAD 2026 tổ chức ở Nhật Bản. Giải đấu quy tụ các đội tuyển U23 hàng đầu châu Á, tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho tấm huy chương vàng.

Tại ASIAD 20, các đội được chia thành 4 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết, sau đó tiếp tục tranh tài ở các vòng đấu loại trực tiếp.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 - Ảnh: VFF

U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait. Đây là bảng đấu được đánh giá vừa sức, nhưng thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn cần thi đấu tập trung để hướng tới mục tiêu vào tứ kết.

Với sự góp mặt của những nền bóng đá mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia hay Uzbekistan, bóng đá nam ASIAD 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn và kịch tính.