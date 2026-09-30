Báo Thái Lan chỉ rõ yếu tố giúp đội nhà thắng tuyển Việt Nam

Tuyển Thái Lan giành vé vào FIFA World Cup 2026.

Đội tuyển Thái Lan đã tạo dấu ấn đậm nét khi đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng B Division 1 FIFA World Cup 2026. Sarach Yooyen và Chaiyaphon Otton lần lượt lập công, giúp “Voi chiến” giành trọn 3 điểm và sớm ghi tên mình vào trận chung kết.

Dù không vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng, đội tuyển Thái Lan vẫn cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi. Hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, trong khi các pha phản công mang đến sự khác biệt. Ngay phút thứ 10, Sarach Yooyen tung cú sút xa đẹp mắt, đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước.

Bị dẫn bàn, đội tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ, các học trò HLV Kim Sang-sik gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội đủ rõ ràng để chuyển hóa thành bàn thắng.

Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, Chaiyaphon Otton tung đòn quyết định với bàn thắng ở phút 90+3, ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan.

Sau trận đấu, truyền thông Thái Lan dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của đội nhà. Siamsport đánh giá chiến thắng trước Việt Nam là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn của “Voi chiến”.

Trong khi đó, Thairath nhấn mạnh bản lĩnh của đội tuyển Thái Lan khi đội bóng vượt qua sức ép để bảo toàn lợi thế trước Việt Nam. Chiến thắng cũng khép lại chuỗi 27 trận bất bại của “Những chiến binh Sao vàng”.

CNN Indonesia chỉ ra hai yếu tố quan trọng làm nên thắng lợi của Thái Lan là khả năng phòng ngự chắc chắn và những pha phản công sắc bén.

Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt, Thái Lan củng cố vị thế tại bảng B mà còn tạo nên một cột mốc đáng chú ý khi họ chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam.