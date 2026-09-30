Tình hình tuyển Việt Nam sau trận thua Thái Lan

Tuyến Việt Nam có mặt ở Jakarta chiều 30/9.

Sau 3 giờ di chuyển từ Bandung, tuyển Việt Nam có mặt tại Jakarta chiều 30/9. Sân Bung Karno (Jakarta) là nơi diễn ra trận cuối của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở bảng B Division 1, gặp Pakistan lúc 16h chiều 2/10. Trước đó, tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 và thua Thái Lan 0-2 trên sân Sijalak Harupat, Bandung.

Ngay sau khi tới Jakarta, các "Chiến binh sao vàng" ổn định nơi lưu trú và nghỉ ngơi, hồi phục sau hành trình di chuyển. Trước đó, lãnh đội Nguyễn Anh Tuấn sớm di chuyển tới Jakarta để làm việc với khách sạn về chương trình hoạt động của đội, đồng thời hoàn tất trước các thủ tục nhận phòng. Nhờ đó, khi tuyển Việt Nam tới nơi, các thành viên không mất thời gian chờ đợi và có thể nhanh chóng ổn định phòng nghỉ, tập trung phục hồi thể trạng.

HLV Kim ký tặng người hâm mộ ở khách sạn tại Jakarta.

Theo kế hoạch, các "Chiến binh sao vàng"trở lại sân tập vào chiều mai 1/10, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Tuyển Việt Nam vẫn còn mục tiêu bảo toàn vị trí nhì bảng để giành quyền thi đấu trận tranh giải ba với đội nhì bảng A là Indonesia hoặc Malaysia.

Trước đó, sáng nay, tuyển Việt Nam tập buổi cuối trước khi chia tay Bandung. Nhóm cầu thủ đá chính và thi đấu nhiều ở thất bại trước Thái Lan được vận động với cường độ nhẹ. Buổi tập này chủ yếu để các cầu thủ vận động vừa phải, thư giãn gân cốt và đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Tuyển Việt Nam vận động với cường độ vừa và nhẹ trong buổi tập sau trận thua Thái Lan.

Về lực lượng, tuyển Việt Nam chia tay Phạm Gia Hưng với lý do gia đình và Lê Giang Patrik vì bị đau. Đoàn quân của ông Kim có không khí tập luyện tích cực với tinh thần thoải mái.

"Tuyển Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận tới. Tôi rất buồn vì đội thua Thái Lan. Chúng tôi cũng xin lỗi người hâm mộ. Mong cổ động viên sẽ tiếp tục đồng hành và ở bên đội tuyển. Bóng đá là vậy, có lúc thắng, lúc thua. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết mình", Võ Hoàng Minh Khoa chia sẻ.

Xếp hạng bảng B sau loạt trận thứ hai. Đồ họa: FIFA.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Nam Giang