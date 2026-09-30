Thống kê trận đấu Austria U19 1-0 Denmark U19: Austria U19 giành chiến thắng chung cuộc

Từ một cầu thủ từng trải qua hai năm vật lộn với chấn thương, Nguyễn Văn Tùng đã trở thành Vua phá lưới U17 quốc gia, rồi mất thêm nhiều năm để tìm kiếm cơ hội ở đội một Thanh Hóa. Mùa giải 2025/2026 đánh dấu bước ngoặt khi tiền đạo quê Nông Cống vượt qua ranh giới của hai chữ “tiềm năng”, khẳng định mình bằng những bàn thắng quan trọng trong hành trình trụ hạng của đội bóng quê hương.