Thống kê trận đấu Seychelles 0-2 Sri Lanka: A. Razeek tỏa sáng, Sri Lanka giành trọn 3 điểm

Ông Ichiro Hirosawa đã lên tiếng xin lỗi các vận động viên vì những "bất tiện" chỗ ở, giao thông... tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đang diễn ra ở thành phố này sau một loạt khiếu nại.