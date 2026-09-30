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Thống kê trận đấu Seychelles 0-2 Sri Lanka: A. Razeek tỏa sáng, Sri Lanka giành trọn 3 điểm

Sri Lanka vượt qua Seychelles với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Sri Lanka kiểm soát thế trận với 100% thời lượng cầm bóng.

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-seychelles-0-2-sri-lanka-a-razeek-toa-sang-sri-lanka-gianh-tron-3-diem-467192.html