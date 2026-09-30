Thống kê trận đấu Seychelles 0-2 Sri Lanka: A. Razeek tỏa sáng, Sri Lanka giành trọn 3 điểm
Sri Lanka vượt qua Seychelles với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Sri Lanka kiểm soát thế trận với 100% thời lượng cầm bóng.
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-seychelles-0-2-sri-lanka-a-razeek-toa-sang-sri-lanka-gianh-tron-3-diem-467192.html