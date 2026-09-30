Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2026: Việt Nam đứng thứ nhất toàn đoàn

Giải diễn ra từ ngày 24-29/9, quy tụ gần 150 vận động viên của 5 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Malaysia, Myanmar và Singapore, tranh tài ở 30 nội dung.

Các vận động viên đã thi đấu với tinh thần quyết tâm, tôn trọng đối thủ, qua đó góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi chuyên môn và thắt chặt tình hữu nghị giữa các đoàn thể thao Đông Nam Á./.