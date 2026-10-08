Điều gì xảy ra sau khi trúng số?

Tiền có thể mang đến tự do, nhưng nó cũng kéo theo trách nhiệm. Nó có thể giúp một người thoát khỏi khó khăn, nhưng đồng thời khiến họ trở thành mục tiêu của lòng tham, sự đố kỵ và những mối quan hệ vụ lợi.

Có lẽ vì thế mà giấc mơ trúng số đẹp nhất vẫn luôn là giấc mơ trước khi chúng ta thực sự trúng số.

Khi chưa có tiền, chúng ta chỉ nghĩ đến những thứ tiền có thể mua được. Khi tiền thực sự xuất hiện, câu hỏi khó hơn bắt đầu xuất hiện: Ai đang ở bên mình vì mình, ai ở bên vì tiền, và liệu mình có đủ khả năng để giữ thứ tài sản vừa rơi vào tay?

Theo Early Bird Books, những cuốn sách sau đây có thể giúp người đọc tự quyết định liệu mình còn muốn tiếp tục mơ về một tờ vé độc đắc hay không. Hay chọn cách nhàm chán nhưng có vẻ an toàn hơn là làm việc, tiết kiệm và tích lũy tài sản từng chút một.

Lucky in Love - Kasie West

Lucky in Love (tạm dịch: May mắn trong tình yêu) của Kasie West tiếp cận câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng vẫn đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ về tiền bạc và các mối quan hệ.

Nhân vật chính Maddie là một cô gái thực tế, làm việc tại sở thú song song với việc học. Cô luôn cẩn thận với từng đồng mình tiêu.

Cho đến một ngày, Maddie phá lệ và mua một tờ vé số. Và đó cũng chính là tờ vé trúng thưởng.

Cuốn Lucky in Love của nhà văn Kasie West. Ảnh: Fahasa.

Cuộc sống của Maddie thay đổi chỉ sau một đêm. Từ một người luôn phải cân nhắc từng khoản chi, cô bất ngờ có đủ tiền để sống một cuộc sống hoàn toàn khác.

Nhưng cùng với tiền bạc là những vấn đề mà Maddie không lường trước.

Những người quen bắt đầu tìm đến cô để xin tiền, vay tiền hoặc đưa ra những lời đề nghị. Những người từng coi cô là bạn giờ đây nhìn cô như một chiếc máy ATM di động.

Người duy nhất dường như không đối xử với Maddie theo cách đó là Seth, đồng nghiệp và cũng là người cô có tình cảm. Nhưng có một lý do: Seth không biết cô đã trở thành triệu phú.

Khi mối quan hệ giữa hai người ngày càng sâu sắc, Maddie phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn rằng cô có nên nói cho Seth biết bí mật về số tiền mình đang sở hữu hay không.

Qua câu chuyện tình cảm, Kasie West đặt ra một câu hỏi lớn về giá trị tài sản của một người là con số trong tài khoản, hay nó đã trở thành một phần trong cách người khác nhìn nhận họ.

13 Billion to One: A Memoir: Winning the $50 Million Lottery Has Its Price - Randy Rush

Còn nếu muốn tìm một câu chuyện có thật về việc trúng số có thể vừa là giấc mơ vừa là cơn ác mộng, 13 Billion to One: A Memoir: Winning the $50 Million Lottery Has Its Price (tạm dịch: 1 trên 13 tỷ: Trúng 50 triệu USD có cái giá của nó) của Randy Rush là một lựa chọn đáng chú ý.

Rush lớn lên trong hoàn cảnh phải phụ thuộc vào trợ cấp xã hội và từng trải qua thời gian vô gia cư. Vì vậy, ông gần như không thể tưởng tượng một ngày mình sẽ sở hữu một khoản tiền khổng lồ.

Rồi ông mua một tờ vé số và thắng 50 triệu USD.

Với một người từng không có nhiều tiền để chi tiêu, việc đột nhiên sở hữu hàng chục triệu USD giống như bị ném vào một thế giới hoàn toàn mới. Rush bắt đầu mua những món đồ xa xỉ mà trước đây ông chưa từng có khả năng sở hữu. Ông cũng chi tiền cho các hoạt động từ thiện, điều mà trước đó ông gần như không thể làm.

Nhưng sự giàu có quá nhanh cũng khiến ông trở nên dễ tổn thương.

Cuốn sách dựa trên trải nghiệm có thật của Randall Rush (bút danh Randy Rush). Ảnh: Codie McLachlan.

Dave và con trai ông ta là Jeremy - những người Rush coi là bạn - đã lừa ông mất một khoản tiền đáng kể. Thiệt hại không chỉ nằm ở số tiền bị mất. Vụ việc còn khiến Rush mất niềm tin vào những người xung quanh.

Đó chính là điều khiến cuốn hồi ký này đáng đọc. Đây không phải câu chuyện kiểu "nghèo khó rồi thành triệu phú" thường thấy trong những câu chuyện đổi đời. Nó cho thấy một sự thật khó chịu hơn rằng tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng cũng tạo ra những vấn đề hoàn toàn mới.

Một người có thể mất nhiều năm để xây dựng tài sản, nhưng chỉ mất vài tháng hoặc vài năm để tiêu sạch nó. Thậm chí, tiền còn có thể khiến họ trở thành mục tiêu của những người mà trước đây họ chưa bao giờ phải đề phòng.