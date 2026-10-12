Ngày 12/10, Bệnh xá đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa) tiếp nhận và điều trị ngư dân Đặng Tùy Văn (SN 1988, quê tỉnh Quảng Ngãi), là ngư dân tàu cá QNg 95726 TS, bị viêm da nhiễm khuẩn lan rộng ở hai tay.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 ngày trước, ngư dân Đặng Tùy Văn xuất hiện tình trạng viêm da ở vùng cánh tay và cẳng tay hai bên. Dù đã sử dụng thuốc sát khuẩn tại chỗ, tình trạng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng lan rộng, xuất hiện nhiều mụn nước, gây đau rát.

Hai ngày trước khi nhập viện, trong lúc đánh bắt hải sản tại khu vực đảo Đá Tây, ngư dân nhận thấy các vùng da xuất hiện nhiều nốt đỏ bất thường.

Bệnh xá đảo Trường Sa kịp thời cứu chữa cho ngư dân.

Đến 6 giờ 30 phút ngày 12/10, ngư dân được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Tuy nhiên, vùng cánh tay và cẳng tay hai bên bị sưng nề, xuất hiện nhiều mảng mụn nước vỡ, chảy dịch mủ và có mùi hôi.

Qua thăm khám, các y, bác sĩ chẩn đoán ngư dân bị viêm da nhiễm khuẩn lan rộng ở vùng cánh tay và cẳng tay hai bên.

Ngay sau đó, bệnh nhân được xử trí bằng truyền dịch, sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau và vitamin; đồng thời được theo dõi chặt chẽ diễn biến toàn thân và tình trạng tổn thương tại chỗ.

Các y, bác sĩ nhận định bệnh có nguy cơ tiến triển nặng, có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết nếu không được kiểm soát kịp thời. Vì vậy, Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp tục điều trị theo phác đồ, theo dõi sát tình trạng sức khỏe của ngư dân và kịp thời xử trí khi xuất hiện những diễn biến bất thường.

Việc kịp thời tiếp nhận, thăm khám và điều trị cho ngư dân tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng quân y trên đảo Trường Sa trong công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần trở thành điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.