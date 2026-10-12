Đà Nẵng cứu sống bệnh nhân ung thư gan bị vỡ khối u, xuất huyết ồ ạt

Bệnh nhân Nguyễn C.K. (sinh năm 1960, trú phường Hương Trà, TP Đà Nẵng) được chuyển đến BV Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định khối u ung thư tại hạ phân thùy 1 của gan bị vỡ, gây xuất huyết ồ ạt. Người bệnh mất máu cấp, rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao.

BS.CKII Trần Văn Nghĩa thăm khám cho bệnh nhân Nguyễn C.K sau ca phẫu thuật.

Trước nguy cơ đe dọa tính mạng bệnh nhân, BV Đà Nẵng kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động các ekip liên quan phối hợp hồi sức và phẫu thuật khẩn cấp. Các bác sĩ Khoa Ngoại tiêu hóa phối hợp Khoa Gây mê hồi sức tiến hành cắt khối u ở hạ phân thùy 1 của gan, vừa kiểm soát chảy máu, vừa loại bỏ tổn thương ung thư.

Trực tiếp thực hiện phẫu thuật cho người bệnh, BS.CKII Trần Văn Nghĩa - Khoa Ngoại tiêu hóa (BV Đà Nẵng) cho biết, điểm khó của ca mổ là vị trí của khối u gan nằm ở hạ phân thùy 1 và đã vỡ, gây xuất huyết ồ ạt. Trong tình huống này, ưu tiên trước hết là kiểm soát chảy máu, bảo đảm tính mạng người bệnh.

Sau ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ, do bị mất máu cấp và sốc nặng trước đó, người bệnh xuất hiện tình trạng suy thận cấp, tiếp tục đối mặt với nguy cơ rối loạn huyết động và các biến chứng hậu phẫu. Vì vậy, người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị và hồi sức tích cực.

Theo BS.CKII Huỳnh Đức Phát - Trưởng khoa Gây mê Hồi sức (BV Đà Nẵng), giai đoạn sau mổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình hồi phục của người bệnh. Ê-kíp Khoa Gây mê hồi sức phối hợp chặt chẽ với Khoa Ngoại tiêu hóa theo dõi, kiểm soát liên tục tình trạng huyết động, rối loạn đông máu, đánh giá nguy cơ chảy máu và rò mạch, hỗ trợ điều trị suy thận cấp bằng lọc máu liên tục.

“Nhờ được hồi sức và điều trị tích cực, sau thời gian lọc máu, chức năng thận của người bệnh từng bước hồi phục, tình trạng toàn thân cải thiện. Hiện người bệnh tỉnh táo, ăn uống và đi lại được, chức năng thận trở lại bình thường”, BS.CKII Huỳnh Đức Phát cho biết.

Theo BS.CKII Trần Văn Nghĩa, việc cấp cứu và điều trị thành công trường hợp này cũng cho thấy vai trò của phối hợp đa chuyên khoa trong cấp cứu người bệnh nặng, từ kích hoạt báo động đỏ, phẫu thuật, gây mê hồi sức đến theo dõi và điều trị hậu phẫu.

Ông khuyến cáo, bệnh lý u gan có thể diễn tiến âm thầm và khi khối u phát triển, nguy cơ biến chứng vỡ u, xuất huyết, đe dọa tính mạng có thể xảy ra. Người dân, đặc biệt những người có nguy cơ mắc bệnh lý gan, cần khám sức khỏe định kỳ, tầm soát và phát hiện sớm các tổn thương về gan để có hướng điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ biến chứng nặng.

Lãnh đạo BV Đà Nẵng cho biết hiện BV đã triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực phẫu thuật và ghép gan, với hệ thống trang thiết bị và đội ngũ nhân viên y tế, phẫu thuật viên, gây mê hồi sức được đào tạo chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu điều trị các trường hợp bệnh lý gan phức tạp.