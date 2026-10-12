Hai người ở Hà Nội nguy kịch vì cúm A, khuyến cáo tiêm vaccine phòng bệnh

Theo ThS, bác sĩ nội trú Lê Thị Huyền, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh viện vừa tiếp nhận ông H.X.T, 72 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, đang điều trị thuốc thường xuyên và từng bị tai biến mạch máu não.

Trước khi nhập viện ông T sốt cao, ho, khó thở tăng dần và suy hô hấp. Kết quả xét nghiệm ông dương tính với cúm A. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận tình trạng viêm phổi nặng, tổn thương phổi ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trao đổi khí, phải được hỗ trợ hô hấp.

Ông T được điều trị cúm A, đồng thời điều trị tình trạng nhiễm khuẩn và hỗ trợ hô hấp tích cực.

Sau 3 ngày điều trị, ông đã hết sốt nhưng tổn thương phổi vẫn còn nặng, chưa thể tự duy trì hô hấp hiệu quả và tiếp tục phải thở máy không xâm nhập.

Bệnh nhân nguy kịch do mắc cúm A điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Trường hợp khác là ông P.V.T, 73 tuổi có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và thường xuyên phải sử dụng thuốc khí dung tại nhà trong khoảng 3–4 tháng gần đây.

Khoảng 4 ngày trước khi nhập viện ông bắt đầu ho, sốt nhẹ, sau đó khó thở nghiêm trọng, gia đình phải đưa đến cơ sở y tế gần nhà thăm khám.

Tại đây, kết quả xét nghiệm xác định ông mắc cúm A, suy hô hấp nặng phải thở oxy, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi nhập Khoa Cấp cứu, ông T trong tình trạng kích thích, vật vã, thở nhanh, các bác sĩ khẩn trương đặt ống nội khí quản, hỗ trợ hô hấp và triển khai các biện pháp hồi sức tích cực.

Tuy nhiên, bệnh tiếp tục diễn biến nhanh, xuất hiện các rối loạn toàn thân nghiêm trọng và không cải thiện dù đã được hồi sức tích cực.

Theo các bác sĩ, ở người mắc COPD, đường thở thường bị viêm và tắc nghẽn kéo dài, khiến chức năng hô hấp suy giảm. Khi mắc cúm A, tình trạng viêm đường hô hấp và tăng tiết dịch có thể làm nặng thêm tình trạng tắc nghẽn sẵn có. Đồng thời, tổn thương phổi do cúm có thể làm giảm khả năng trao đổi khí, khiến người bệnh nhanh chóng rơi vào suy hô hấp.

Nhiều người vẫn cho rằng cúm A là bệnh thông thường và đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh qua nhiệt độ cơ thể. Tuy nhiên, mức độ nặng của cúm không thể chỉ đánh giá qua mức độ sốt, mà cần được theo dõi sát diễn biến hô hấp và những thay đổi bất thường của sức khỏe.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khuyến cáo, người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng cúm hằng năm, đặc biệt là các nhóm có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, cần duy trì vệ sinh tay, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, giữ không gian sống thông thoáng và hạn chế tiếp xúc gần với người đang có triệu chứng mắc bệnh. Người mắc cúm nên hạn chế tiếp xúc với người khác để giảm nguy cơ lây nhiễm.